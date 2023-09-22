За вихідні на Волині спіймали 8 п'яних водіїв
Сьогодні, 16:30
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 8 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Коротко про декількох з них:
У Луцьку інспектори зупинили авто Volkswagen, який рухався під час дії комендантської години. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 2, 27 проміле.
Ще одного нетверезого 24-річного керманича зупинили патрульні. Він рухався мотоциклом ИЖ Планета -3 без увімкненого ближнього світла фар в темну пору доби. Інспектори зупинили його та під час спілкування у керманича виявили ознаки сп’яніння. Результат —1, 48 проміле.
На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Коротко про декількох з них:
У Луцьку інспектори зупинили авто Volkswagen, який рухався під час дії комендантської години. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 2, 27 проміле.
Ще одного нетверезого 24-річного керманича зупинили патрульні. Він рухався мотоциклом ИЖ Планета -3 без увімкненого ближнього світла фар в темну пору доби. Інспектори зупинили його та під час спілкування у керманича виявили ознаки сп’яніння. Результат —1, 48 проміле.
На порушників патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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