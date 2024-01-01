На рідну Волинь «на щиті» повернувся Герой Іван Лахай

На рідну Волинь «на щиті» повернувся Герой Іван Лахай
Жителі Камінь-Каширської громади на Волині сьогодні, 27 травня, зустріли «на щиті» Захисника, який виборював наше мирне і щасливе майбутнє – Івана Лахая.

Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.

«На жаль, клята війна розпорядилася жорстоко та відібрала в молодого бійця найцінніше – життя. Скорбимо разом із рідними. Подвиги Героя назавжди у нашій пам'яті та серцях», - зазначили у муніципалітеті.

Завтра, 28 травня, о 12:00 відбудеться чин відспівування Івана Лахая в храмі села Велика Глуша. Місце спочинку солдата – Янівське кладовище.

«Найменша вдячність, яку можемо зробити нині – це провести воїна в останню земну дорогу з усіма почестями, тому закликаємо всіх людей долучитися до поховання. Низький уклін Герою!» - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка здобула «золото» на Кубку світу з веслування
Сьогодні, 17:33
На Дніпропетровщині поцупили мільйон на ремонті шкільного укриття
Сьогодні, 17:19
На рідну Волинь «на щиті» повернувся Герой Іван Лахай
Сьогодні, 17:01
Прорив ворога на Харківщині: ДБР пояснило, що і як розслідує
Сьогодні, 16:50
За вихідні на Волині спіймали 8 п'яних водіїв
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
Сповістили про загибель на фронті волинянина Олександра Пугача Сповістили про загибель на фронті волинянина Олександра Пугача
Сьогодні, 16:16
Волиняни віддали останню шану Герою Павлу Лукашуку Волиняни віддали останню шану Герою Павлу Лукашуку
Сьогодні, 16:05
На Волині прощаються з Героєм Олександром Максимчуком На Волині прощаються з Героєм Олександром Максимчуком
Сьогодні, 12:13
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Варчином На Волині попрощалися з Героєм Миколою Варчином
24 травень, 16:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Атаку на Одесу готували «антимайданівці», - СБУ
Сьогодні, 17:55
 0
На Волині майже чверть в’язнів попросилися до ЗСУ
Сьогодні, 17:44
 0
Волинянка здобула «золото» на Кубку світу з веслування
Сьогодні, 17:33
 0
На Дніпропетровщині поцупили мільйон на ремонті шкільного укриття
Сьогодні, 17:19
 0
На рідну Волинь «на щиті» повернувся Герой Іван Лахай
Сьогодні, 17:01
 0
Медіа
відео
1/8