На рідну Волинь «на щиті» повернувся Герой Іван Лахай

Жителі Камінь-Каширської громади на Волині сьогодні, 27 травня, зустріли «на щиті» Захисника, який виборював наше мирне і щасливе майбутнє –Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.«На жаль, клята війна розпорядилася жорстоко та. Скорбимо разом із рідними. Подвиги Героя назавжди у нашій пам'яті та серцях», - зазначили у муніципалітеті.Завтра, 28 травня, о 12:00 відбудеться чин відспівування Івана Лахая в храмі села Велика Глуша. Місце спочинку солдата – Янівське кладовище.«Найменша вдячність, яку можемо зробити нині – це провести воїна в останню земну дорогу з усіма почестями, тому закликаємо всіх людей долучитися до поховання. Низький уклін Герою!» - йдеться у повідомленні.