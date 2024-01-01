На рідну Волинь «на щиті» повернувся Герой Іван Лахай
Сьогодні, 17:01
Жителі Камінь-Каширської громади на Волині сьогодні, 27 травня, зустріли «на щиті» Захисника, який виборював наше мирне і щасливе майбутнє – Івана Лахая.
Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.
«На жаль, клята війна розпорядилася жорстоко та відібрала в молодого бійця найцінніше – життя. Скорбимо разом із рідними. Подвиги Героя назавжди у нашій пам'яті та серцях», - зазначили у муніципалітеті.
Завтра, 28 травня, о 12:00 відбудеться чин відспівування Івана Лахая в храмі села Велика Глуша. Місце спочинку солдата – Янівське кладовище.
«Найменша вдячність, яку можемо зробити нині – це провести воїна в останню земну дорогу з усіма почестями, тому закликаємо всіх людей долучитися до поховання. Низький уклін Герою!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.
«На жаль, клята війна розпорядилася жорстоко та відібрала в молодого бійця найцінніше – життя. Скорбимо разом із рідними. Подвиги Героя назавжди у нашій пам'яті та серцях», - зазначили у муніципалітеті.
Завтра, 28 травня, о 12:00 відбудеться чин відспівування Івана Лахая в храмі села Велика Глуша. Місце спочинку солдата – Янівське кладовище.
«Найменша вдячність, яку можемо зробити нині – це провести воїна в останню земну дорогу з усіма почестями, тому закликаємо всіх людей долучитися до поховання. Низький уклін Герою!» - йдеться у повідомленні.
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