Волинянка здобула «золото» на Кубку світу з веслування
Сьогодні, 17:33
Волинянка Анна Айсанова у парі з Ярославом Коюдою вибороли золото Кубку світу з веслування академічного.
Про це у фейсбуці повідомляє волинський обласний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".
Це вже друге золото на цьогорічному Кубку світу з веслування академічного, який проходить у Швейцарії. До того, першу сходинку на п'єдесталі також посіли волиняни Станіслав Самолюк у парі з Іваном Купрійчуком.
Нагадаємо, що перед тим срібну нагороду також здобули Станіслав Самолюк у парі з Дарією Котик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє волинський обласний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".
Це вже друге золото на цьогорічному Кубку світу з веслування академічного, який проходить у Швейцарії. До того, першу сходинку на п'єдесталі також посіли волиняни Станіслав Самолюк у парі з Іваном Купрійчуком.
Нагадаємо, що перед тим срібну нагороду також здобули Станіслав Самолюк у парі з Дарією Котик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Атаку на Одесу готували «антимайданівці», - СБУ
Сьогодні, 17:55
На Волині майже чверть в’язнів попросилися до ЗСУ
Сьогодні, 17:44
Волинянка здобула «золото» на Кубку світу з веслування
Сьогодні, 17:33
На рідну Волинь «на щиті» повернувся Герой Іван Лахай
Сьогодні, 17:01