Волинянка здобула «золото» на Кубку світу з веслування

Волинянка здобула «золото» на Кубку світу з веслування
Волинянка Анна Айсанова у парі з Ярославом Коюдою вибороли золото Кубку світу з веслування академічного.

Про це у фейсбуці повідомляє волинський обласний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".

Це вже друге золото на цьогорічному Кубку світу з веслування академічного, який проходить у Швейцарії. До того, першу сходинку на п'єдесталі також посіли волиняни Станіслав Самолюк у парі з Іваном Купрійчуком.

Нагадаємо, що перед тим срібну нагороду також здобули Станіслав Самолюк у парі з Дарією Котик.

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Теги: спорт, Волинь
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