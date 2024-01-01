Волинянка здобула «золото» на Кубку світу з веслування

Волинянкау парі звибороли золото Кубку світу з веслування академічного.Про це у фейсбуці повідомляє волинський обласний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".Це вже друге золото на цьогорічному, який проходить у Швейцарії. До того, першу сходинку на п'єдесталі також посіли волиняниу парі зНагадаємо, що перед тим срібну нагороду також здобули Станіслав Самолюк у парі з