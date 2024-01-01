На Дніпропетровщині поцупили мільйон на ремонті шкільного укриття

На Дніпропетровщині поцупили мільйон на ремонті шкільного укриття
На Дніпропетровщині поліція повідомила про підозру шістьом фігурантам, які розікрали на ремонті шкільного укриття понад мільйон гривень.

Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.

Зловмисники внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів, необідних для ремонту укриття в навчальному закладі.



Тож на підставі цих документів з бюджету на рахунки підрядних організацій безпідставно було перераховано понад мільйон гривень.

Начальниці та бухгалтеру відділу освіту райради, директору спортивної школи та трьом підприємцям слідчі поліції повідомили про підозру.


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Теги: корупція, Україна
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