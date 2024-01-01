На Дніпропетровщині поцупили мільйон на ремонті шкільного укриття
Сьогодні, 17:19
На Дніпропетровщині поліція повідомила про підозру шістьом фігурантам, які розікрали на ремонті шкільного укриття понад мільйон гривень.
Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.
Зловмисники внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів, необідних для ремонту укриття в навчальному закладі.
Тож на підставі цих документів з бюджету на рахунки підрядних організацій безпідставно було перераховано понад мільйон гривень.
Начальниці та бухгалтеру відділу освіту райради, директору спортивної школи та трьом підприємцям слідчі поліції повідомили про підозру.
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Про це у телеграмі повідомила Нацполіція.
Зловмисники внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів, необідних для ремонту укриття в навчальному закладі.
Тож на підставі цих документів з бюджету на рахунки підрядних організацій безпідставно було перераховано понад мільйон гривень.
Начальниці та бухгалтеру відділу освіту райради, директору спортивної школи та трьом підприємцям слідчі поліції повідомили про підозру.
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