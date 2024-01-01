На Волині майже чверть в’язнів попросилися до ЗСУ





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В Україні ув’язненим дозволили умовно-дострокове звільнення для проходження військової служби за контрактом.



Як повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області, загалом на Волині відбувають покарання 380 осіб.



Відомо, що станом на 27 травня 82 ув’язнених виявили бажання стати на захист країни. Із цих 82 в’язнів уже пройшли військово-лікарську комісію 72 особи.



У прокуратурі наголосили, що із тих, хто уже пройшов ВЛК, військові частини відібрали 30 осіб.



Процедура передбачає клопотання до суду щодо кожного ув’язненого. Наразі уже задоволено 20 клопотань. На оскарження дається сім днів, після чого рішення набирає законної сили.



У прокуратурі також додали, що у порівнянні з іншими областями Волинь має невелику кількість мобілізованих в’язнів. Це пов’язане із тим, що, приміром, у Маневицькій виправній колонії відбувають покарання в'язні, більшість з яких не підлягають під прийнятий закон про умовно-дострокове звільнення для проходження військової служби за контрактом.



Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська заявив, що із закладів пенітенціарної системи можна було б мобілізувати від 10 до 20 тисяч засуджених, не в останню чергу тому, що в Україні переповнені установи виконання покарань.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із 380 осіб, які відбувають покарання на Волині, до лав Збройних сил України зголосилися мобілізуватися 82.Про це повідомляє Конкурент В Україні ув’язненим дозволили умовно-дострокове звільнення для проходження військової служби за контрактом.Як повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області, загалом на Волині відбувають покарання 380 осіб.Відомо, що станом на 27 травня 82 ув’язнених виявили бажання стати на захист країни. Із цих 82 в’язнів уже пройшли військово-лікарську комісію 72 особи.У прокуратурі наголосили, що із тих, хто уже пройшов ВЛК, військові частини відібрали 30 осіб.Процедура передбачає клопотання до суду щодо кожного ув’язненого. Наразі уже задоволено 20 клопотань. На оскарження дається сім днів, після чого рішення набирає законної сили.У прокуратурі також додали, що у порівнянні з іншими областями Волинь має невелику кількість мобілізованих в’язнів. Це пов’язане із тим, що, приміром, у Маневицькій виправній колонії відбувають покарання в'язні, більшість з яких не підлягають під прийнятий закон про умовно-дострокове звільнення для проходження військової служби за контрактом.Нагадаємо, міністр юстиціїзаявив, що із закладів пенітенціарної системи м, не в останню чергу тому, що в Україні переповнені установи виконання покарань.

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