Волинянка виборола «срібло» на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування
Сьогодні, 18:19
Волинська патрульна Ірина Зінчук зайняла друге місце на Чемпіонаті України зі спортивного орієнтування, які відбувалися у місті Коростишеві на Житомирщині.
Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волині.
Учасники змагань за 12 годин маршруту мали набрати максимальну кількість очок на певних об'єктах, які зображені на карті.
Патрульна розповідає, що більша частина дистанції була цікавою, але не зовсім легкою, оскільки шлях пролягав через болотисту місцевість та ліс.
«Долати дистанцію було доволі складно, адже потрібно було правильно вибрати стратегію та поєднати із своїми фізичними можливостями. Дистанція проходила крізь ліси різної прохідності, кропиву та малину, болота та заболоченості, сільськогосподарські поля, а також через міську та сільську забудову», - каже вона.
Поліцейська подолала 60 кілометрів за 11 годин 20 хвилин.
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Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волині.
Учасники змагань за 12 годин маршруту мали набрати максимальну кількість очок на певних об'єктах, які зображені на карті.
Патрульна розповідає, що більша частина дистанції була цікавою, але не зовсім легкою, оскільки шлях пролягав через болотисту місцевість та ліс.
«Долати дистанцію було доволі складно, адже потрібно було правильно вибрати стратегію та поєднати із своїми фізичними можливостями. Дистанція проходила крізь ліси різної прохідності, кропиву та малину, болота та заболоченості, сільськогосподарські поля, а також через міську та сільську забудову», - каже вона.
Поліцейська подолала 60 кілометрів за 11 годин 20 хвилин.
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