Вибираємо диски на Audi: які краще

Вибираємо диски на Audi: які краще
Audi відразу привертає увагу на будь-якому автомобільному ринку, адже поєднує чудові характеристики та мінімалістичний сучасний дизайн. Виробнику вдалось розробити повну комплектацію, залишивши машину в середньому ціновому сегменті. В асортименті великий вибір моделей, серед яких можна знайти оптимальне рішення на будь-який смак.

Чи можливо замінити на неоригінальні диски


Для зниження вартості автомобілів більшу частину деталей бренд виготовляє на власних виробничих потужностях, навіть диски на Ауді, які більшість брендів закуповує у сторонніх компаній. З цієї ж причини обслуговування машини набагато дешевше.

Замінити оригінальні диски Ауді на інші можна, але більшість водіїв просто не бачать у цьому сенсу. Вони недорогі, якісні, розроблені спеціально для конкретної моделі та комплектації авто. В них навіть передбачили різні завуальовані особливості, які можна виявити лише під час багаторазових тестів.

Тому переважно заміну проводять із двох причин — не знайшли оригінальні або бажають поставити дешевші сталеві колеса. В асортименті бренду присутні усі можливі варіанти, зокрема штамповані зі сталі, литі чи ковані з легких сплавів на основі алюмінію. Проте категорія «штамповок» єдина, де можна знайти дешевші диски без втрати характеристик. Секрет полягає в особливостях виробництва, адже технологія максимально проста і не потребує особливого обладнання.

Якого виробника вибрати


Проте можна знайти чудові репліки та просто продукцію інших брендів, які за технічними характеристиками підходять для різних моделей Ауді. Бездоганною репутацією та високою якістю виробів відрізняються:

  1. BBS. Німецька компанія співпрацює з відомими брендами та поставляє диски для гонок міжнародного рівня. Вона давно підтвердила якість виробів та постійно вдосконалює технології для досягнення найкращого результату. Її вважають одним з провідних виробників на світовому ринку.

  2. OZ Racing. Марка переважно виготовляє диски для гоночних та спортивних автомобілів, але також пропонує цікаві моделі для машин з потужними моторами. Основні відмінності: стійкість до пошкоджень та високих температур, здатність зберігати маневреність на високих швидкостях.

  3. BORBET. Одна з найстаріших компаній у світі, яка почала виготовляти диски з моменту появи перших серійних автомобілів. Встановлює стандарти якості уже майже століття та виділена в окрему категорію у спеціалізованих магазинах.

  4. RIAL. Акцентує увагу на легкосплавних колесах та постійно розробляє нові моделі згідно із сучасними трендами на дизайни автомобілів. Кожну новинку ретельно тестують, щоб вона підходила до машини за вагою, розміщенням колісних кріплень та міцністю.

  5. Zorat Wheels. Відносно молодий український бренд, який уже поставляє диски в Америку та Східну Європу. Вважається одним з найперспективніших початківців та стрімко розвивається. Уже запатентував декілька оригінальних технологій, які спрощують виробництво та знижують масу виробів.


В список увійшли найкращі виробники, які пропонують диски у вищій та середній категорії якості.

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Теги: диски, Ауді, реклама
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