Уже 14 тисяч українців за кордоном оновили дані через «Резерв+»

Із 18 травня черезпонад 14 тисяч військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах.Про це у телеграмі повідомляє Міноборони.Лідерами стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.«Наші громадяни за кордоном користуються застосунком для уточнення даних, що є важливим вчинком для країни. Ми цінуємо це та продовжуємо розвивати зручні сервіси для усіх», –Катерина Черногоренко.Загалом понад 1,1 мільйона військовозобов’язаних оновили дані через Резерв+, майже 55 тисяч через ЦНАП та близько 38 тисяч через ТЦК.