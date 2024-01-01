Уже 14 тисяч українців за кордоном оновили дані через «Резерв+»

Уже 14 тисяч українців за кордоном оновили дані через «Резерв+»
Із 18 травня через застосунок Резерв+ свої дані оновили понад 14 тисяч військовозобов’язаних за кордоном у 124 країнах.

Про це у телеграмі повідомляє Міноборони.

Лідерами стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

«Наші громадяни за кордоном користуються застосунком для уточнення даних, що є важливим вчинком для країни. Ми цінуємо це та продовжуємо розвивати зручні сервіси для усіх», – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Загалом понад 1,1 мільйона військовозобов’язаних оновили дані через Резерв+, майже 55 тисяч через ЦНАП та близько 38 тисяч через ТЦК.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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