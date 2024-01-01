На Волині судили військового за вбивство командира відділення

Міський суд у Володмирі на Волині обрав покарання для військовослужбовця, який у стані алкогольного сп’яніння застрелив командира відділення.Обвинуваченому призначили 10 років позбавлення волі, а також зобов’язали сплатити дружині та дітям загиблого 1,1 млн грн компенсації, повідомляєЯк йдеться у вироку, інцидент у казармі в селі Овадне Володимирського району стався 26 червня 2022 року. Близько 04:35 між молодшим сержантомта двома іншими військовослужбовцями виник конфлікт. Обвинувачений, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, взяв автомат АК-74 і вистрелив у груди командира відділення. Від вогнепального поранення потерпілий помер на місці, а молодшого сержанта відразу ж затримали співслужбовці.У суді Микола свою вину не визнав і стверджував, що не мав наміру вбивати. За словами обвинуваченого, напередодні ввечері він вживав алкогольні напої в місцевому кафе, після чого повернувся до казарми і заснув. Близько 4:10 він прокинувся і попрямував до вбиральні, де зустрів командира відділення та ще одного військового. Вони його нібито побили, тож він «розізлившись, перебуваючи в стані душевного хвилювання, підійшов до свого ліжка, взяв автомат АК-74 та дістав один патрон із рюкзака (який прихопив з собою з останніх стрільбищ), після чого спорядив магазин і приєднав його до зброї».За словами, молодшого сержанта, коли кривдники побачили в його руках зброю, то почали ховатися. Він же наздогнав одного з них біля автомобіля, і коли той зробив крок назустріч – вистрілив. Зазначив, що після вчиненого, відшкодував дружині загиблого 5000 доларів.Один із очевидців розповів у суді, що обвинувачений перебував на службі напідпитку не вперше, тому чув, як командир відділення зробив йому щодо цього зауваження й сказав іти спати. Коли потерпілий вийшов на вулицю, слідом за ним пішов Микола С., він щось вигукнув і згодом пролунав постріл.Відомо, що обвинувачений – уродженець міста Дубровиця Рівненської області, з середньою спеціальною освітою, одружений, раніше судимий не був.Суддявизнала Миколу С. винним за ч.1 ст. 115 ККУ () та призначила йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Крім того, обвинувачений має заплатити дружині та трьом дітям командира відділення понад 1,1 млн грн компенсації за моральну та матеріальну шкоду. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.