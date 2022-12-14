В лікарні Полтави помер воїн з Волині Юрій Лісниченко
Сьогодні, 20:20
Звітска про чергову болісну втрату прийшла на Волинь. У лікарні міста Полтава зупинилося серце військовослужбовця Юрія Лісниченка.
Про це повідомляє Нововлинський міський голова Борис Карпус.
"24 травня в лікарні міста Полтава зупинилося серце нашого захисника Юрія Лісниченка, 1993 року народження. Жителя Нововолинська", - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.
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Про це повідомляє Нововлинський міський голова Борис Карпус.
"24 травня в лікарні міста Полтава зупинилося серце нашого захисника Юрія Лісниченка, 1993 року народження. Жителя Нововолинська", - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.
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