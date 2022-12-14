В лікарні Полтави помер воїн з Волині Юрій Лісниченко

В лікарні Полтави помер воїн з Волині Юрій Лісниченко
Звітска про чергову болісну втрату прийшла на Волинь. У лікарні міста Полтава зупинилося серце військовослужбовця Юрія Лісниченка.

Про це повідомляє Нововлинський міський голова Борис Карпус.

"24 травня в лікарні міста Полтава зупинилося серце нашого захисника Юрія Лісниченка, 1993 року народження. Жителя Нововолинська", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.

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Теги: війна, Волинь, Нововолинськ, смерть, Юрій Лісниченко
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