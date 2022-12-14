В лікарні Полтави помер воїн з Волині Юрій Лісниченко

Юрія Лісниченка.



Про це повідомляє Нововлинський міський голова Борис Карпус.



"24 травня в лікарні міста Полтава зупинилося серце нашого захисника Юрія Лісниченка, 1993 року народження. Жителя Нововолинська", - йдеться у повідомленні.



Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Звітска про чергову болісну втрату прийшла на Волинь. У лікарні міста Полтава зупинилося серце військовослужбовцяПро це повідомляє Нововлинський міський голова"24 травня в лікарні міста Полтава зупинилося серце нашого захисника, 1993 року народження. Жителя Нововолинська", - йдеться у повідомленні.Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.

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