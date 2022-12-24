У Луцьку помер чоловік, якого винесли із палаючої квартири. ФОТО
Сьогодні, 21:57
В обласному центрі Волині сталася пожежа у багатоповерхівці на вулиці Шота Руставелі.
Із задимленої квартири вдалося евакуювати чоловіка. Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Як відомо, 27 травня о 18:36 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у багатоповерхівці на вулиці Шота Руставелі у м. Луцьку видніється дим з квартири на дев‘ятому поверсі.
На місце виклику прибули вогнеборці 1 ДПРЧ м. Луцька та оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.
Було організовано ланку ГДЗС для роботи в непридатному для дихання середовищі. В процесі розвідки в квартирі було знайдено людину, яку разом з поліційськими рятувальники винесли на свіже повітря та передали працівникам швидкої медичної допомоги.
Лікарі виконували першу медичну допомогу, однак згодом констатували біологічну смерть.
Ліквідувати пожежу вдалося о 18:59
Причина пожежі встановлюється.
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Із задимленої квартири вдалося евакуювати чоловіка. Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Як відомо, 27 травня о 18:36 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у багатоповерхівці на вулиці Шота Руставелі у м. Луцьку видніється дим з квартири на дев‘ятому поверсі.
На місце виклику прибули вогнеборці 1 ДПРЧ м. Луцька та оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.
Було організовано ланку ГДЗС для роботи в непридатному для дихання середовищі. В процесі розвідки в квартирі було знайдено людину, яку разом з поліційськими рятувальники винесли на свіже повітря та передали працівникам швидкої медичної допомоги.
Лікарі виконували першу медичну допомогу, однак згодом констатували біологічну смерть.
Ліквідувати пожежу вдалося о 18:59
Причина пожежі встановлюється.
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