У Луцьку помер чоловік, якого винесли із палаючої квартири. ФОТО

У Луцьку помер чоловік, якого винесли із палаючої квартири. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася пожежа у багатоповерхівці на вулиці Шота Руставелі.

Із задимленої квартири вдалося евакуювати чоловіка. Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Як відомо, 27 травня о 18:36 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у багатоповерхівці на вулиці Шота Руставелі у м. Луцьку видніється дим з квартири на дев‘ятому поверсі.

На місце виклику прибули вогнеборці 1 ДПРЧ м. Луцька та оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.

Було організовано ланку ГДЗС для роботи в непридатному для дихання середовищі. В процесі розвідки в квартирі було знайдено людину, яку разом з поліційськими рятувальники винесли на свіже повітря та передали працівникам швидкої медичної допомоги.
У Луцьку помер чоловік, якого винесли із палаючої квартири. ФОТО
У Луцьку помер чоловік, якого винесли із палаючої квартири. ФОТО

Лікарі виконували першу медичну допомогу, однак згодом констатували біологічну смерть.

Ліквідувати пожежу вдалося о 18:59
Причина пожежі встановлюється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, пожежа, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку восьмирічна дівчинка продає півонії, щоб зібрати на дрон для тата-військового. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
Франція не підтвердила направлення своїх військових в Україну
Сьогодні, 22:17
У Луцьку помер чоловік, якого винесли із палаючої квартири. ФОТО
Сьогодні, 21:57
Франція відправить своїх інструкторів до України
Сьогодні, 21:16
В лікарні Полтави помер воїн з Волині Юрій Лісниченко
Сьогодні, 20:20
Схожі новини
У селі біля Луцька в пожежі загинув пенсіонер. ФОТО У селі біля Луцька в пожежі загинув пенсіонер. ФОТО
24 грудень, 2022, 12:17
На Волині під час пожежі загинули двоє братів. ФОТО На Волині під час пожежі загинули двоє братів. ФОТО
10 лютий, 2022, 12:48
У Луцьку горів балкон на 8 поверсі, в квартирі перебував чоловік. ФОТО У Луцьку горів балкон на 8 поверсі, в квартирі перебував чоловік. ФОТО
31 березень, 13:33
Вважався зниклим безвісти 2 місяці: підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Войтюка Вважався зниклим безвісти 2 місяці: підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Войтюка
29 березень, 21:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку восьмирічна дівчинка продає півонії, щоб зібрати на дрон для тата-військового. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
 0
Франція не підтвердила направлення своїх військових в Україну
Сьогодні, 22:17
 0
У Луцьку помер чоловік, якого винесли із палаючої квартири. ФОТО
Сьогодні, 21:57
 0
Франція відправить своїх інструкторів до України
Сьогодні, 21:16
 0
В лікарні Полтави помер воїн з Волині Юрій Лісниченко
Сьогодні, 20:20
 0
Медіа
відео
1/8