У Луцьку помер чоловік, якого винесли із палаючої квартири. ФОТО

В обласному центрі Волині сталася пожежа у багатоповерхівці на вулиці Шота Руставелі.Із задимленої квартири вдалося евакуювати чоловіка. Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.Як відомо, 27 травня о 18:36 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у багатоповерхівці на вулиці Шота Руставелі у м. Луцьку видніється дим з квартири на дев‘ятому поверсі.На місце виклику прибули вогнеборці 1 ДПРЧ м. Луцька та оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.Було організовано ланку ГДЗС для роботи в непридатному для дихання середовищі. В процесі розвідки в квартирі було знайдено людину, яку разом з поліційськими рятувальники винесли на свіже повітря та передали працівникам швидкої медичної допомоги.Лікарі виконували першу медичну допомогу, однак згодом констатували біологічну смерть.Ліквідувати пожежу вдалося о 18:59Причина пожежі встановлюється.