Франція відправить своїх інструкторів до України





Як пише Олександр Сирський після розмови з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню, у якій участь брав також міністр оборони України Рустем Умєров.



Сирський оголосив, що Франція та Україна вже домовилися про приїзд французьких інструкторів.



"Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом", – зазначив Олександр Сирський.



Він висловив сподівання, що крок Франції спонукає до цього й інших партнерів.



Нагадаємо, в середині травня американське The New York Times повідомляло, що деякі країни-члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України для навчання українських військових і допомоги з ремонтом техніки.



Минулого тижня топгенерал США казав, що Сполучені Штати поки не планують такого кроку.



Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте висловлювала думку, що західні військові інструктори могли б почати працювати в Україні за умови належного прикриття ППО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Франція готова відправляти своїх інструкторів, залучених до підготовки українських військових, безпосередньо на територію України і перші з них невдовзі приїдуть знайомитися з можливостями українських навчальних центрів.Як пише "Європейська правда ", про це заявив головнокомандувач ЗСУпісля розмови з міністром оборони Франції, у якій участь брав також міністр оборони УкраїниСирський оголосив, що Франція та Україна вже домовилися про приїзд французьких інструкторів."Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом", – зазначив Олександр Сирський.Він висловив сподівання, що крок Франції спонукає до цього й інших партнерів.Нагадаємо, в середині травня американське The New York Times повідомляло, що деякі країни-члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України для навчання українських військових і допомоги з ремонтом техніки.Минулого тижня топгенерал США казав, що Сполучені Штати поки не планують такого кроку.Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте висловлювала думку, що західні військові інструктори могли б почати працювати в Україні за умови належного прикриття ППО.

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