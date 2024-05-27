Франція відправить своїх інструкторів до України

Франція відправить своїх інструкторів до України
Франція готова відправляти своїх інструкторів, залучених до підготовки українських військових, безпосередньо на територію України і перші з них невдовзі приїдуть знайомитися з можливостями українських навчальних центрів.

Як пише "Європейська правда", про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після розмови з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню, у якій участь брав також міністр оборони України Рустем Умєров.

Сирський оголосив, що Франція та Україна вже домовилися про приїзд французьких інструкторів.

"Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом", – зазначив Олександр Сирський.

Він висловив сподівання, що крок Франції спонукає до цього й інших партнерів.

Нагадаємо, в середині травня американське The New York Times повідомляло, що деякі країни-члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України для навчання українських військових і допомоги з ремонтом техніки.

Минулого тижня топгенерал США казав, що Сполучені Штати поки не планують такого кроку.

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте висловлювала думку, що західні військові інструктори могли б почати працювати в Україні за умови належного прикриття ППО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, Франція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Франція не підтвердила направлення своїх військових в Україну
Сьогодні, 22:17
У Луцьку помер чоловік, якого винесли із палаючої квартири. ФОТО
Сьогодні, 21:57
Франція відправить своїх інструкторів до України
Сьогодні, 21:16
В лікарні Полтави помер воїн з Волині Юрій Лісниченко
Сьогодні, 20:20
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 травня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Франція не підтвердила направлення своїх військових в Україну Франція не підтвердила направлення своїх військових в Україну
Сьогодні, 22:17
Росія пригрозила Франції вдарити по її військах, якщо вони зайдуть в Україну Росія пригрозила Франції вдарити по її військах, якщо вони зайдуть в Україну
08 травень, 16:40
Все залишається можливим.: у парламенті Франції не відкидають відправку військ в Україну Все залишається можливим.: у парламенті Франції не відкидають відправку військ в Україну
31 березень, 06:31
Макрон пообіцяв приїхати в Україну із «конкретними пропозиціями» Макрон пообіцяв приїхати в Україну із «конкретними пропозиціями»
17 березень, 11:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку восьмирічна дівчинка продає півонії, щоб зібрати на дрон для тата-військового. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
 0
Франція не підтвердила направлення своїх військових в Україну
Сьогодні, 22:17
 0
У Луцьку помер чоловік, якого винесли із палаючої квартири. ФОТО
Сьогодні, 21:57
 0
Франція відправить своїх інструкторів до України
Сьогодні, 21:16
 0
В лікарні Полтави помер воїн з Волині Юрій Лісниченко
Сьогодні, 20:20
 0
Медіа
відео
1/8