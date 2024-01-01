Франція не підтвердила направлення своїх військових в Україну

Франція не підтвердила направлення своїх військових в Україну
У Франції спростували слова головкому ЗСУ про те, що питання щодо відправлення інструкторів до України вирішене.

Відправлення французьких військових інструкторів в Україну для навчання військовослужбовців ще опрацьовується. Про це заявили в Міністерстві збройних сил Франції, повідомляє "Кореспондент", посилаючись на AFP.

У відомстві нагадали, що навчання військових в Україні є одним із напрямків, які обговорювалися після конференції на підтримку України, скликаної президентом Франції Емманюелем Макроном наприкінці лютого.

"Як і в усіх інших сферах, що обговорювалися з цієї нагоди, ми продовжуємо працювати над цим питанням з українцями, зокрема щоб зрозуміти їхні точні потреби", - зазначили в МЗС Франції.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Франція направить своїх інструкторів до України для навчання військових.

У березні президент Франції Еммануель Макрон не виключив введення військ в Україну. За його словами, Росія не повинна перемогти у війні. Також Макрон назвав умови для введення військ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Франція, війна, Україна, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку восьмирічна дівчинка продає півонії, щоб зібрати на дрон для тата-військового. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
Франція не підтвердила направлення своїх військових в Україну
Сьогодні, 22:17
У Луцьку помер чоловік, якого винесли із палаючої квартири. ФОТО
Сьогодні, 21:57
Франція відправить своїх інструкторів до України
Сьогодні, 21:16
В лікарні Полтави помер воїн з Волині Юрій Лісниченко
Сьогодні, 20:20
Схожі новини
Франція відправить своїх інструкторів до України Франція відправить своїх інструкторів до України
Сьогодні, 21:16
HIMARS і боєприпаси: США оголосять про оборонний пакет Україні на 275 млн доларів HIMARS і боєприпаси: США оголосять про оборонний пакет Україні на 275 млн доларів
23 травень, 23:21
Коли Україна отримає F-16 з Данії Коли Україна отримає F-16 з Данії
14 травень, 01:15
США нададуть Україні нові і далекобійніші озброєння, – Нуланд США нададуть Україні нові і далекобійніші озброєння, – Нуланд
13 травень, 23:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку восьмирічна дівчинка продає півонії, щоб зібрати на дрон для тата-військового. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
 0
Франція не підтвердила направлення своїх військових в Україну
Сьогодні, 22:17
 0
У Луцьку помер чоловік, якого винесли із палаючої квартири. ФОТО
Сьогодні, 21:57
 0
Франція відправить своїх інструкторів до України
Сьогодні, 21:16
 0
В лікарні Полтави помер воїн з Волині Юрій Лісниченко
Сьогодні, 20:20
 0
Медіа
відео
1/8