Франція не підтвердила направлення своїх військових в Україну





Відправлення французьких військових інструкторів в Україну для навчання військовослужбовців ще опрацьовується. Про це заявили в Міністерстві збройних сил Франції, повідомляє



У відомстві нагадали, що навчання військових в Україні є одним із напрямків, які обговорювалися після конференції на підтримку України, скликаної президентом Франції Емманюелем Макроном наприкінці лютого.



"Як і в усіх інших сферах, що обговорювалися з цієї нагоди, ми продовжуємо працювати над цим питанням з українцями, зокрема щоб зрозуміти їхні точні потреби", - зазначили в МЗС Франції.



Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Франція направить своїх інструкторів до України для навчання військових.



У березні президент Франції Еммануель Макрон не виключив введення військ в Україну. За його словами, Росія не повинна перемогти у війні. Також Макрон назвав умови для введення військ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Франції спростували слова головкому ЗСУ про те, що питання щодо відправлення інструкторів до України вирішене.Відправлення французьких військових інструкторів в Україну для навчання військовослужбовців ще опрацьовується. Про це заявили в Міністерстві збройних сил Франції, повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на AFP.У відомстві нагадали, що навчання військових в Україні є одним із напрямків, які обговорювалися після конференції на підтримку України, скликаної президентом Франції Емманюелем Макроном наприкінці лютого."Як і в усіх інших сферах, що обговорювалися з цієї нагоди, ми продовжуємо працювати над цим питанням з українцями, зокрема щоб зрозуміти їхні точні потреби", - зазначили в МЗС Франції.Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Франція направить своїх інструкторів до України для навчання військових.У березні президент Франції Еммануель Макрон не виключив введення військ в Україну. За його словами, Росія не повинна перемогти у війні. Також Макрон назвав умови для введення військ.

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