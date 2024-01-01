На Запоріжжі загинув воїн з Волині Віталій Собчук
27 травень, 23:19
На Волинь надійшла ще одна трагічна звістка про загибель на фронті військовослужбовця Віталія Собчука.
Про це повідомляє очільник Поромівської громади Олег Савчук.
"Знову Поромівська громада у глибокій скорботі. З фронту маємо звістку про загибель Захисника України, мешканця села Бортнів – Віталія Собчука, 1985 року народження. Наш земляк боровся з російською ордою на Запорізькому напрямку. Загинув Віталій 25 травня під час боїв в районі населеного пункту Новоандріївка", - написав Олег Савчук.
Згодом повідомлять інформацію про зустріч жалобного кортежу та похорон.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
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Про це повідомляє очільник Поромівської громади Олег Савчук.
"Знову Поромівська громада у глибокій скорботі. З фронту маємо звістку про загибель Захисника України, мешканця села Бортнів – Віталія Собчука, 1985 року народження. Наш земляк боровся з російською ордою на Запорізькому напрямку. Загинув Віталій 25 травня під час боїв в районі населеного пункту Новоандріївка", - написав Олег Савчук.
Згодом повідомлять інформацію про зустріч жалобного кортежу та похорон.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
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