На Запоріжжі загинув воїн з Волині Віталій Собчук

На Запоріжжі загинув воїн з Волині Віталій Собчук
На Волинь надійшла ще одна трагічна звістка про загибель на фронті військовослужбовця Віталія Собчука.

Про це повідомляє очільник Поромівської громади Олег Савчук.

"Знову Поромівська громада у глибокій скорботі. З фронту маємо звістку про загибель Захисника України, мешканця села Бортнів – Віталія Собчука, 1985 року народження. Наш земляк боровся з російською ордою на Запорізькому напрямку. Загинув Віталій 25 травня під час боїв в районі населеного пункту Новоандріївка", - написав Олег Савчук.

Згодом повідомлять інформацію про зустріч жалобного кортежу та похорон.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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Теги: війна, Україна, Волинь, Поромівська громада, Віталій Собчук, смерть, загибель
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