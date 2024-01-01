Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-27°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-27°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.
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