Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-27°.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 25-27°.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.

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