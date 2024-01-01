У Луцьку прокуратура судиться із забудовниками за 7 мільйонів
Сьогодні, 14:43
Прокурори наполягають на сплаті замовниками будівництва 7,1 млн грн коштів пайової участі у розвитку інфраструктури Луцька.
Про це повідомила пресслужжба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури звернулися до Господарського суду Волинської області із позовами до трьох замовників будівництва, аби стягнути до бюджету громади 7,1 млн грн безпідставно збережених ними коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
Прокурори встановили, що суб’єкти господарювання здійснили будівництво чотирьох багатоквартирних будинків в обласному центрі Волині, проте, всупереч вимогам закону, не сплатили кошти пайової участі до місцевого бюджету.
При цьому міська рада самостійно не вживала заходів, у тому числі в судовому порядку, задля стягнення їх із замовників будівництва.
Захищаючи інтереси громади, прокурори у суді наполягатимуть, аби суб’єкти господарювання таки сплатили у бюджет кошти пайової участі.
Зауважимо, що на сьогодні за позовами органів Волинської обласної прокуратури судами відкрито провадження у 14 справах про стягнення із забудовників коштів пайової участі на суму понад 18, 5 мільйона гривень.
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Про це повідомила пресслужжба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури звернулися до Господарського суду Волинської області із позовами до трьох замовників будівництва, аби стягнути до бюджету громади 7,1 млн грн безпідставно збережених ними коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.
Прокурори встановили, що суб’єкти господарювання здійснили будівництво чотирьох багатоквартирних будинків в обласному центрі Волині, проте, всупереч вимогам закону, не сплатили кошти пайової участі до місцевого бюджету.
При цьому міська рада самостійно не вживала заходів, у тому числі в судовому порядку, задля стягнення їх із замовників будівництва.
Захищаючи інтереси громади, прокурори у суді наполягатимуть, аби суб’єкти господарювання таки сплатили у бюджет кошти пайової участі.
Зауважимо, що на сьогодні за позовами органів Волинської обласної прокуратури судами відкрито провадження у 14 справах про стягнення із забудовників коштів пайової участі на суму понад 18, 5 мільйона гривень.
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