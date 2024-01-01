Скільки військовозобов'язаних на Волині перебувають у розшуку





Про це в коментарі Уляна Кравчук.



З її слів, у розшук потрапили ті, хто протягом повномасштабного вторгнення або не з’явились до ТЦК, або проігнорували вручену повістку.



Яка відповідальність для військовозобов'язаних, які не оновили дані

Військовозобов'язані, які не оновили свої дані в ТЦК, несуть адміністративну відповідальність, розповів Суспільному адвокат Віталій Жуковський із Луцька.



"Збільшили розмір штрафів. Для фізичних осіб — від 17 тисяч грн до 25 500 грн, для на посадових чи юридичних — від 34 тисяч гривень до 59 500. Якщо особа це вчинила не вперше, то суд буде схилятися до призначення максимального розміру штрафу", — сказав адвокат.



Віталій Жуковський також додав, що сплата штрафу чи притягнення до адмінвідповідальності не позбавляє громадянина від мобілізаційного обов’язку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Волині станом на кінець травня 2024 року понад 10 тисяч військовозобов'язаних чоловіків перебувають у розшуку через неявку за повісткою.Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця обласного Територіального центру комплектування і соціальної підтримкиЗ її слів, у розшук потрапили ті, хто протягом повномасштабного вторгнення або не з’явились до ТЦК, або проігнорували вручену повістку.Яка відповідальність для військовозобов'язаних, які не оновили даніВійськовозобов'язані, які не оновили свої дані в ТЦК, несуть адміністративну відповідальність, розповів Суспільному адвокатіз Луцька."Збільшили розмір штрафів. Для фізичних осіб — від 17 тисяч грн до 25 500 грн, для на посадових чи юридичних — від 34 тисяч гривень до 59 500. Якщо особа це вчинила не вперше, то суд буде схилятися до призначення максимального розміру штрафу", — сказав адвокат.Віталій Жуковський також додав, що сплата штрафу чи притягнення до адмінвідповідальності не позбавляє громадянина від мобілізаційного обов’язку.

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