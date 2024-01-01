Скільки військовозобов'язаних на Волині перебувають у розшуку

Скільки військовозобов'язаних на Волині перебувають у розшуку
На території Волині станом на кінець травня 2024 року понад 10 тисяч військовозобов'язаних чоловіків перебувають у розшуку через неявку за повісткою.

Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця обласного Територіального центру комплектування і соціальної підтримки Уляна Кравчук.

З її слів, у розшук потрапили ті, хто протягом повномасштабного вторгнення або не з’явились до ТЦК, або проігнорували вручену повістку.

Яка відповідальність для військовозобов'язаних, які не оновили дані
Військовозобов'язані, які не оновили свої дані в ТЦК, несуть адміністративну відповідальність, розповів Суспільному адвокат Віталій Жуковський із Луцька.

"Збільшили розмір штрафів. Для фізичних осіб — від 17 тисяч грн до 25 500 грн, для на посадових чи юридичних — від 34 тисяч гривень до 59 500. Якщо особа це вчинила не вперше, то суд буде схилятися до призначення максимального розміру штрафу", — сказав адвокат.

Віталій Жуковський також додав, що сплата штрафу чи притягнення до адмінвідповідальності не позбавляє громадянина від мобілізаційного обов’язку.

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Теги: Розшук, військовозобов'язані, Волинь
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