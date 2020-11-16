Депутат міськради на Волині передумав відмовлятися від мандату

Депутат міськради на Волині передумав відмовлятися від мандату
У Нововолинській міськраді сьогодні, 27 травня, Роман Чорний повідомив, що залишається депутатом, відкликаючи свою попередню заяву.

Про це пише Буг.

Нагадаємо, на минулій сесії, 30 квітня, два депутати Ольга Лакиш від партії «Європейська Солідарність» та Роман Чорний від партії «Слуга народу» написали заяви про дострокове припинення повноважень.

Голосувати за ці рішення депутати повинні на наступний сесії, яка відбудеться 29 травня.

Сьогодні Роман Чорний повідомив, що відкликає попередню заяву.

«Зараз звучать ФСБешні наративи, починають наростати, щоб нас розʼєднати, що ось президент вже закінчився, що він не такий. Тому ми з вами ще більше повинні бути обʼєднані, ще більше повинні бути кругом президента, ЗСУ і нашої держави. Хочу заявити про те, що я написав заяву, бо я не можу ослаблювати президентську партію, і відкликаю свою попередню заяву про складення повноважень, я її свідомо написав, але й зараз також свідомо написав заяву про відкликання», – сказав Чорний.

Ольги Лакиш на Дні депутата не було, рішення про дострокове припинення її повноважень будуть приймати 29 травня.

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Теги: політика, Волинь
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