На Волині горіли торф'яники. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні вранці, 27 травня, до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на торф'янику в урочищі "Вездрів’є" поблизу села Воєгоще Камінь-Каширського району.



Для гасіння вогню на місці події прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру, залучено екскаватор та місцеве населення громади.



Пожежу на площі 1 га локалізовано, проводиться гасіння окремих осередків займання.



Від ДСНС залучено 4 одиниці спецтехніки, 12 вогнеборців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Камінь-Каширському районі вогнеборці локалізували пожежу на торф'янику.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні вранці, 27 травня, до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на торф'янику в урочищі "Вездрів’є" поблизу села Воєгоще Камінь-Каширського району.Для гасіння вогню на місці події прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру, залучено екскаватор та місцеве населення громади.Пожежу на площі 1 га локалізовано, проводиться гасіння окремих осередків займання.Від ДСНС залучено 4 одиниці спецтехніки, 12 вогнеборців.

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