На Волині горіли торф'яники. ФОТО

На Волині горіли торф'яники. ФОТО
У Камінь-Каширському районі вогнеборці локалізували пожежу на торф'янику.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні вранці, 27 травня, до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на торф'янику в урочищі "Вездрів’є" поблизу села Воєгоще Камінь-Каширського району.

Для гасіння вогню на місці події прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру, залучено екскаватор та місцеве населення громади.

Пожежу на площі 1 га локалізовано, проводиться гасіння окремих осередків займання.
На Волині горіли торф'яники. ФОТО

Від ДСНС залучено 4 одиниці спецтехніки, 12 вогнеборців.
На Волині горіли торф'яники. ФОТО
На Волині горіли торф'яники. ФОТО
На Волині горіли торф'яники. ФОТО

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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