На Волині горіли торф'яники. ФОТО
Сьогодні, 13:03
У Камінь-Каширському районі вогнеборці локалізували пожежу на торф'янику.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні вранці, 27 травня, до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на торф'янику в урочищі "Вездрів’є" поблизу села Воєгоще Камінь-Каширського району.
Для гасіння вогню на місці події прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру, залучено екскаватор та місцеве населення громади.
Пожежу на площі 1 га локалізовано, проводиться гасіння окремих осередків займання.
Від ДСНС залучено 4 одиниці спецтехніки, 12 вогнеборців.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні вранці, 27 травня, до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на торф'янику в урочищі "Вездрів’є" поблизу села Воєгоще Камінь-Каширського району.
Для гасіння вогню на місці події прибули рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини з райцентру, залучено екскаватор та місцеве населення громади.
Пожежу на площі 1 га локалізовано, проводиться гасіння окремих осередків займання.
Від ДСНС залучено 4 одиниці спецтехніки, 12 вогнеборців.
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