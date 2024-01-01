18 загиблих унаслідок удару по «Епіцентру» в Харкові: серед них – дитина. Пошуки тривають, – МВС

18 загиблих унаслідок удару по «Епіцентру» в Харкові: серед них – дитина. Пошуки тривають, – МВС
Кількість загиблих унаслідок російського удару по гіпермаркету в Харкові зросла до 15. Серед них – 12-річна дівчинка та її мама.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

"Харків. Кількість загиблих унаслідок російського удару по будівельному гіпермаркету зросла до 15 людей. Ще 44 людини постраждали. Серед загиблих — 12-річна дівчинка та її мати.

Рятувальники розібрали близько 30% завалів. Доводиться призупиняти роботи під час сигналів повітряної тривоги. Адже окупанти не вперше застосовують тактику подвійних ударів", - йдеться в повідомленні.

Аварійно-пошукові роботи тривають.
18 загиблих унаслідок удару по «Епіцентру» в Харкові: серед них – дитина. Пошуки тривають, – МВС


ОНОВЛЕНО станом на 12.50

В Офісі Генпрокурора уточнили, що кількість загиблих зросла до 16 людей. Поранено 45 осіб.

ОНОВЛЕНО станом на 15.57

Кількість загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня в Харкові зросла до 18, ще 48 людей поранено. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що 25 травня два російських КАБа влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові.

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Теги: Харків, Епіцентр, удар
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