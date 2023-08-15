На Волині зросла кількість аварій за участю дітей: з початку року трапились 42 ДТП
Сьогодні, 12:10
В області зросла кількість аварій за участю дітей: в поліції нагадують головні правила безпеки на дорогах.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
"З початку року на Волині трапилось 42 дорожньо-транспортні пригоди за участю неповнолітніх. Минулого року за аналогічний період сталось 25 аварій.
На жаль, дві дитини загинуло: це одна дитина-пішохід і одна дитина-пасажир транспортного засобу.
Травмовано 49 дітей (за аналогічний період минулого року – 26).
Зростання кількості аварій пов’язано з кількома чинниками.
Нині на вулиці тепло, світловий день довгий, тож діти не сидять по домівках, а багато часу проводять надворі.
Дорослі в цей час можуть бути зайняті роботою або ж свідомо не наглядати за меншими", - йдеться в повідомленні.
На вулицях зросла кількість як транспортних засобів, так і електросамокатів. Користування електросамокатами чітко не врегульоване, тож дорослі часто дозволяють їх дітям будь-якого віку, а це може спричиняти серйозні наслідки.
Звісно, трапляються випадки, коли діти стають потерпілими через незалежні від них обставини, наприклад, коли вони їдуть як пасажири в авто.
Однак статистика останніх місяців свідчить про те, що здебільшого діти самі вибігають чи виїжджають на дорогу, не впевнившись у безпеці, та потрапляють під колеса автомобілів.
"Зважаючи на це, рекомендуємо в усіх навчальних закладах перед початком канікул провести профілактичні бесіди з наглядними прикладами того, до яких наслідків може спричини недотримання правил дорожнього руху. Необхідно повторити з дітьми ці правила та по можливості закріпити їх на практиці. Залучати до цього можна як патрульну поліцію, так і ювенальних поліцейських та поліцейських офіцерів ваших громад.
Але навіть удома дорослі та батьки повинні неухильно і щоденно нагадувати дітям про правила безпеки на дорогах та самим показувати приклад культурної поведінки на вулиці.
Тільки так ми збережемо життя та здоров’я дітей", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
"З початку року на Волині трапилось 42 дорожньо-транспортні пригоди за участю неповнолітніх. Минулого року за аналогічний період сталось 25 аварій.
На жаль, дві дитини загинуло: це одна дитина-пішохід і одна дитина-пасажир транспортного засобу.
Травмовано 49 дітей (за аналогічний період минулого року – 26).
Зростання кількості аварій пов’язано з кількома чинниками.
Нині на вулиці тепло, світловий день довгий, тож діти не сидять по домівках, а багато часу проводять надворі.
Дорослі в цей час можуть бути зайняті роботою або ж свідомо не наглядати за меншими", - йдеться в повідомленні.
На вулицях зросла кількість як транспортних засобів, так і електросамокатів. Користування електросамокатами чітко не врегульоване, тож дорослі часто дозволяють їх дітям будь-якого віку, а це може спричиняти серйозні наслідки.
Звісно, трапляються випадки, коли діти стають потерпілими через незалежні від них обставини, наприклад, коли вони їдуть як пасажири в авто.
Однак статистика останніх місяців свідчить про те, що здебільшого діти самі вибігають чи виїжджають на дорогу, не впевнившись у безпеці, та потрапляють під колеса автомобілів.
"Зважаючи на це, рекомендуємо в усіх навчальних закладах перед початком канікул провести профілактичні бесіди з наглядними прикладами того, до яких наслідків може спричини недотримання правил дорожнього руху. Необхідно повторити з дітьми ці правила та по можливості закріпити їх на практиці. Залучати до цього можна як патрульну поліцію, так і ювенальних поліцейських та поліцейських офіцерів ваших громад.
Але навіть удома дорослі та батьки повинні неухильно і щоденно нагадувати дітям про правила безпеки на дорогах та самим показувати приклад культурної поведінки на вулиці.
Тільки так ми збережемо життя та здоров’я дітей", - наголошують у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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