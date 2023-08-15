На Волині зросла кількість аварій за участю дітей: з початку року трапились 42 ДТП

На Волині зросла кількість аварій за участю дітей: з початку року трапились 42 ДТП
В області зросла кількість аварій за участю дітей: в поліції нагадують головні правила безпеки на дорогах.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

"З початку року на Волині трапилось 42 дорожньо-транспортні пригоди за участю неповнолітніх. Минулого року за аналогічний період сталось 25 аварій.

На жаль, дві дитини загинуло: це одна дитина-пішохід і одна дитина-пасажир транспортного засобу.

Травмовано 49 дітей (за аналогічний період минулого року – 26).

Зростання кількості аварій пов’язано з кількома чинниками.

Нині на вулиці тепло, світловий день довгий, тож діти не сидять по домівках, а багато часу проводять надворі.

Дорослі в цей час можуть бути зайняті роботою або ж свідомо не наглядати за меншими", - йдеться в повідомленні.

На вулицях зросла кількість як транспортних засобів, так і електросамокатів. Користування електросамокатами чітко не врегульоване, тож дорослі часто дозволяють їх дітям будь-якого віку, а це може спричиняти серйозні наслідки.
На Волині зросла кількість аварій за участю дітей: з початку року трапились 42 ДТП
На Волині зросла кількість аварій за участю дітей: з початку року трапились 42 ДТП

Звісно, трапляються випадки, коли діти стають потерпілими через незалежні від них обставини, наприклад, коли вони їдуть як пасажири в авто.

Однак статистика останніх місяців свідчить про те, що здебільшого діти самі вибігають чи виїжджають на дорогу, не впевнившись у безпеці, та потрапляють під колеса автомобілів.

"Зважаючи на це, рекомендуємо в усіх навчальних закладах перед початком канікул провести профілактичні бесіди з наглядними прикладами того, до яких наслідків може спричини недотримання правил дорожнього руху. Необхідно повторити з дітьми ці правила та по можливості закріпити їх на практиці. Залучати до цього можна як патрульну поліцію, так і ювенальних поліцейських та поліцейських офіцерів ваших громад.

Але навіть удома дорослі та батьки повинні неухильно і щоденно нагадувати дітям про правила безпеки на дорогах та самим показувати приклад культурної поведінки на вулиці.

Тільки так ми збережемо життя та здоров’я дітей", - наголошують у поліції.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, діти, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
16 загиблих унаслідок удару по «Епіцентру» в Харкові: серед них – дитина. Пошуки тривають, – МВС
Сьогодні, 12:28
На Волині прощаються з Героєм Олександром Максимчуком
Сьогодні, 12:13
На Волині зросла кількість аварій за участю дітей: з початку року трапились 42 ДТП
Сьогодні, 12:10
Іспанія відправить Україні ракети Patriot і танки Leopard
Сьогодні, 11:57
«Дев'ять днів ми нормально не спали й не їли»: боєць із Волині розповів про оборону Авдіївки
Сьогодні, 11:29
Схожі новини
На Волині зіткнулись дві автівки: травмувалися двоє дітей віком 8 та 4 роки На Волині зіткнулись дві автівки: травмувалися двоє дітей віком 8 та 4 роки
15 серпень, 2023, 11:15
Хлопчик, якого збив автобус у селі біля Луцька, – у важкому стані Хлопчик, якого збив автобус у селі біля Луцька, – у важкому стані
05 липень, 2023, 14:20
У селі біля Луцька автобус на трасі збив двох дітей У селі біля Луцька автобус на трасі збив двох дітей
04 липень, 2023, 17:18
Двоє дітей – у лікарні: у поліції розповіли деталі аварії біля Луцька. ФОТО Двоє дітей – у лікарні: у поліції розповіли деталі аварії біля Луцька. ФОТО
19 червень, 2023, 10:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Депутат міськради на Волині передумав відмовлятися від мандату
Сьогодні, 13:20
 0
На Волині горіли торф'яники. ФОТО
Сьогодні, 13:03
 0
СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони рф
Сьогодні, 12:46
 0
16 загиблих унаслідок удару по «Епіцентру» в Харкові: серед них – дитина. Пошуки тривають, – МВС
Сьогодні, 12:28
 0
На Волині прощаються з Героєм Олександром Максимчуком
Сьогодні, 12:13
 0
Медіа
відео
1/8