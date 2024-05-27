Іспанія відправить Україні ракети Patriot і танки Leopard





Про це пише



Мадрид передасть Києву “ десяток важливих зенітних ракет Patriot і 19 вживаних танків Leopard 2A4 німецького виробництва”, а також іншу зброю іспанського виробництва, зокрема протидронове обладнання та боєприпаси.



Про нові зобов'язання щодо поставок зброї буде оголошено сьогодні під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Мадрида, де він зустрінеться з прем'єр-міністром Педро Санчесом і королем Феліпе.



Вартість пакету іспанський уряд затвердив минулого місяця без уточнень щодо зброї.



Поїздка українського президента до Іспанії була запланована на 17 травня, але її перенесли. Тоді російська армія саме наступала на Харківську область.



Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров 15 травня сказав, що президент доручив перенести всі міжнародні заходи, заплановані на найближчі дні.



За даними медіа, крім Іспанії, президент також планував відвідати Португалію.



Український президент їздив до Іспанії торік у жовтні – на саміт Європейської політичної спільноти. До цього, влітку, з візитом в Україні перебував Педро Санчес.



У березні Зеленський домовився з Санчесом прискорити роботу над двосторонньою безпековою угодою – документом, який Київ прагне підписати з якомога більшої кількістю партнерів. Наразі Україна має дев'ять таких угод. Саме підписання безпекового договору було метою поїздки до Мадрида, писали в медіа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іспанія планує відправити в Україну ракети для системи Patriot і танки Leopard в рамках пакету озброєнь вартістю 1,13 мільярда євро, оголошеного у квітні.Про це пише LB.ua з посиланням на Reuters.Мадрид передасть Києву “ десяток важливих зенітних ракет Patriot і 19 вживаних танків Leopard 2A4 німецького виробництва”, а також іншу зброю іспанського виробництва, зокрема протидронове обладнання та боєприпаси.Про нові зобов'язання щодо поставок зброї буде оголошено сьогодні під час офіційного візиту президента Українидо Мадрида, де він зустрінеться з прем'єр-міністром Педро Санчесом і королем Феліпе.Вартість пакету іспанський уряд затвердив минулого місяця без уточнень щодо зброї.Поїздка українського президента до Іспанії була запланована на 17 травня, але її перенесли. Тоді російська армія саме наступала на Харківську область.Прессекретар Зеленського15 травня сказав, що президент доручив перенести всі міжнародні заходи, заплановані на найближчі дні.За даними медіа, крім Іспанії, президент також планував відвідати Португалію.Український президент їздив до Іспанії торік у жовтні – на саміт Європейської політичної спільноти. До цього, влітку, з візитом в Україні перебувавУ березні Зеленський домовився з Санчесом прискорити роботу над двосторонньою безпековою угодою – документом, який Київ прагне підписати з якомога більшої кількістю партнерів. Наразі Україна має дев'ять таких угод. Саме підписання безпекового договору було метою поїздки до Мадрида, писали в медіа.

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