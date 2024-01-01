На Волині прощаються з Героєм Олександром Максимчуком

Олександром Максимчуком.



Про це у фейсбуці повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.



Серце Воїна зупинилося 24 травня 2024 року.



О 12.30 у місцевому храмі села Колодії відбудеться чин відспівування Героя.



Опісля автомобіль з тілом Олександра Максимчука вирушить до Нових Підцаревич, де воїна з усіма військовими почестями поховають.



«Щирі співчуття матері, дружині, рідним, друзям Героя. Вічна памʼять!» - зазначив селищний голова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 27 травня, на Маневиччині попрощаються з українським захисником, уродженцем села Нові Підцаревичі, жителем ВарашаПро це у фейсбуці повідомив Маневицький селищний головаСерце Воїна зупинилося 24 травня 2024 року.О 12.30 у місцевому храмі села Колодії відбудеться чин відспівування Героя.Опісля автомобіль з тілом Олександра Максимчука вирушить до Нових Підцаревич, де воїна з усіма військовими почестями поховають.«Щирі співчуття матері, дружині, рідним, друзям Героя. Вічна памʼять!» - зазначив селищний голова.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію