На Волині прощаються з Героєм Олександром Максимчуком

На Волині прощаються з Героєм Олександром Максимчуком
Сьогодні, 27 травня, на Маневиччині попрощаються з українським захисником, уродженцем села Нові Підцаревичі, жителем Вараша Олександром Максимчуком.

Про це у фейсбуці повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

Серце Воїна зупинилося 24 травня 2024 року.

О 12.30 у місцевому храмі села Колодії відбудеться чин відспівування Героя.

Опісля автомобіль з тілом Олександра Максимчука вирушить до Нових Підцаревич, де воїна з усіма військовими почестями поховають.

«Щирі співчуття матері, дружині, рідним, друзям Героя. Вічна памʼять!» - зазначив селищний голова.
На Волині прощаються з Героєм Олександром Максимчуком

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Теги: загиблі, війна
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