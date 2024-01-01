На Волині прощаються з Героєм Олександром Максимчуком
Сьогодні, 12:13
Сьогодні, 27 травня, на Маневиччині попрощаються з українським захисником, уродженцем села Нові Підцаревичі, жителем Вараша Олександром Максимчуком.
Про це у фейсбуці повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
Серце Воїна зупинилося 24 травня 2024 року.
О 12.30 у місцевому храмі села Колодії відбудеться чин відспівування Героя.
Опісля автомобіль з тілом Олександра Максимчука вирушить до Нових Підцаревич, де воїна з усіма військовими почестями поховають.
«Щирі співчуття матері, дружині, рідним, друзям Героя. Вічна памʼять!» - зазначив селищний голова.
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Про це у фейсбуці повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
Серце Воїна зупинилося 24 травня 2024 року.
О 12.30 у місцевому храмі села Колодії відбудеться чин відспівування Героя.
Опісля автомобіль з тілом Олександра Максимчука вирушить до Нових Підцаревич, де воїна з усіма військовими почестями поховають.
«Щирі співчуття матері, дружині, рідним, друзям Героя. Вічна памʼять!» - зазначив селищний голова.
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