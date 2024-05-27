Після саміту у Швейцарії ЄС планує переговори з росією в Саудівській Аравії, - ЗМІ

Після саміту у Швейцарії ЄС планує переговори з росією в Саудівській Аравії, - ЗМІ
Євросоюз після саміту у Швейцарії планує організувати восени зустріч за участю росії в Саудівській Аравії.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначає видання, президент США Джо Байден не планує відвідувати саміт у Швейцарії в червні. Бразилія та Індія відправлять туди молодших дипломатів, Китай - старшого радника.

Мирний саміт у Швейцарії призначений на 15-16 червня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що росію не запросили через ризик зриву зустрічі.

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Теги: переговори, політика
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