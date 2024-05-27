Після саміту у Швейцарії ЄС планує переговори з росією в Саудівській Аравії, - ЗМІ
Сьогодні, 13:37
Євросоюз після саміту у Швейцарії планує організувати восени зустріч за участю росії в Саудівській Аравії.
Про це пише Bloomberg.
Як зазначає видання, президент США Джо Байден не планує відвідувати саміт у Швейцарії в червні. Бразилія та Індія відправлять туди молодших дипломатів, Китай - старшого радника.
Мирний саміт у Швейцарії призначений на 15-16 червня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що росію не запросили через ризик зриву зустрічі.
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Про це пише Bloomberg.
Як зазначає видання, президент США Джо Байден не планує відвідувати саміт у Швейцарії в червні. Бразилія та Індія відправлять туди молодших дипломатів, Китай - старшого радника.
Мирний саміт у Швейцарії призначений на 15-16 червня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що росію не запросили через ризик зриву зустрічі.
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