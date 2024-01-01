НАТО розглядає можливість закрити небо над заходом України

розширити підтримку Україні та почати діяти безпосередньо на українській території.



Про це повідомляє



Згідно з даними джерел Bild, за розширення допомоги виступають:



- Естонія;

- Велика Британія;

- Польща;

- Канада;

- Литва;

- Франція.



Проти виступають Сполучені Штати Америки (США) й Німеччина. Наразі остаточних рішень немає, але питання порушується в кількох напрямках:



Навчання. Мова йде про навчання Сил оборони інструкторами Альянсу безпосередньо на території України. Як відзначив колишній голова оперативного штабу Міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге, розумніше й економічніше надіслати інструкторів на захід України, аніж змушувати сотні тисяч українців літати Європою.



Логістика. Низка країн НАТО, у тому ж числі Британія, Канада й Естонія розглядають можливість того, аби поставляти озброєння не до кордонів України, а ще ближче до фронту. Наразі розробляється концепція "передової логістики";



Протиповітряна оборона (ППО). Зокрема порушується питання посилення захисту заходу України зенітними комплексами НАТО. Ініціатором виступає Польща. Остаточного рішення також немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Деякі країни НАТО готовіта почати діяти безпосередньо на українській території.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.Згідно з даними джерел Bild, за розширення допомоги виступають:- Естонія;- Велика Британія;- Польща;- Канада;- Литва;- Франція.Проти виступають Сполучені Штати Америки (США) й Німеччина. Наразі остаточних рішень немає, але питання порушується в кількох напрямках:. Мова йде про навчання Сил оборони інструкторами Альянсу безпосередньо на території України. Як відзначив колишній голова оперативного штабу Міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге, розумніше й економічніше надіслати інструкторів на захід України, аніж змушувати сотні тисяч українців літати Європою.. Низка країн НАТО, у тому ж числі Британія, Канада й Естонія розглядають можливість того, аби поставляти озброєння не до кордонів України, а ще ближче до фронту. Наразі розробляється концепція "передової логістики";. Зокрема порушується питання посилення захисту заходу України зенітними комплексами НАТО. Ініціатором виступає Польща. Остаточного рішення також немає.

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