Два депутати міськради на Волині відмовилися від мандатів

Ольга Лакиш та Роман Чорний складають повноваження.



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Два депутати Нововолинської міської ради вирішили достроково припинити повноваження. Це Ольга Лакиш від партії «Європейська Солідарність» та Роман Чорний від партії «Слуга народу».



Сьогодні, 30 квітня, вони не були присутні на засіданні, тому причина такого рішення не була озвучена.



За дострокове припинення повноважень голосуватимуть на наступній сесії.



Їхнє місце займуть наступні у списку кандидати від політичних партій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутати Нововолинської міськрадитаскладають повноваження.Про це пише Буг Два депутати Нововолинської міської ради вирішили. Це Ольга Лакиш від партії «Європейська Солідарність» та Роман Чорний від партії «Слуга народу».Сьогодні, 30 квітня, вони не були присутні на засіданні, тому причина такого рішення не була озвучена.За дострокове припинення повноважень голосуватимуть на наступній сесії.Їхнє місце займуть наступні у списку кандидати від політичних партій.

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