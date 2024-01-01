Шмигаль відмовився заборонити дзвінки додому полоненим загарбникам

Шмигаль відмовився заборонити дзвінки додому полоненим загарбникам
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль відхилив ідею заборонити полоненим росіянам дзвінки додому.

Про це йдеться у його відповіді на петицію.

Денис Шмигаль заявив, що телефонні розмови важливі для того, щоб росіяни не боялися здаватися в полон. Це також допомагає звільнити більше оборонців України, зауважує премʼєр.

Так він відповів на петицію дружин, матерів та сестер полонених українців.

Вони просили не давати полоненим росіянам користуватися звʼязком з рідними, допоки росія не дасть таку можливість українським військовополоненим.

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Теги: полонені, росія
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