Шмигаль відмовився заборонити дзвінки додому полоненим загарбникам
Сьогодні, 17:34
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль відхилив ідею заборонити полоненим росіянам дзвінки додому.
Про це йдеться у його відповіді на петицію.
Денис Шмигаль заявив, що телефонні розмови важливі для того, щоб росіяни не боялися здаватися в полон. Це також допомагає звільнити більше оборонців України, зауважує премʼєр.
Так він відповів на петицію дружин, матерів та сестер полонених українців.
Вони просили не давати полоненим росіянам користуватися звʼязком з рідними, допоки росія не дасть таку можливість українським військовополоненим.
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Про це йдеться у його відповіді на петицію.
Денис Шмигаль заявив, що телефонні розмови важливі для того, щоб росіяни не боялися здаватися в полон. Це також допомагає звільнити більше оборонців України, зауважує премʼєр.
Так він відповів на петицію дружин, матерів та сестер полонених українців.
Вони просили не давати полоненим росіянам користуватися звʼязком з рідними, допоки росія не дасть таку можливість українським військовополоненим.
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