Шмигаль відмовився заборонити дзвінки додому полоненим загарбникам

Премʼєр-міністр Українивідхилив ідею заборонити полоненим росіянам дзвінки додому.Про це йдеться у його відповіді на петицію.Денис Шмигаль заявив, що телефонні розмови важливі для того, щоб росіяни не боялися здаватися в полон. Це також допомагає звільнити більше оборонців України, зауважує премʼєр.Так він відповів на петицію дружин, матерів та сестер полонених українців.Вони просили не давати полоненим росіянам користуватися звʼязком з рідними, допоки росія не дасть таку можливість