Волинські сапери, які прямують на схід, допомогли на Рівненщині постраждалим у ДТП
Сьогодні, 12:07
Волинські сапери, які прямують на схід, першими прийшли на допомогу жертвам дорожньо-транспортної пригоди.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
29 травня волинські сапери, які вирушили сьогодні вранці на чергову ротацію на Схід України, помітили наслідки автопригоди біля села Бронники на Рівненщині — на пустій автодорозі було два пошкоджені легковики, всередині перебували люди.
Колона саперів зупинилася, аби допомогти потерпілим.
Піротехніки викликали екстрені служби та перекрили ділянку автодороги для проведення подальших робіт.
З'ясувалося, що в одному з легковиків перебував водій, в іншому — крім водія, ще двоє пасажирів. Усі були живі, хоч і зазнали травм різної важкості.
Волиняни допомогли чотирьом людям вибратися із понівечених транспортних засобів та надали їм долікарську допомогу, зупинивши кровотечі та обробивши порізи.
Ще одного потерпілого сапери деблокували з автомобіля під наглядом медиків, які прибули за викликом, та транспортували його до карети невідкладної допомоги.
Опісля працівники групи піротехнічних робіт продовжили рух за маршрутом.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
29 травня волинські сапери, які вирушили сьогодні вранці на чергову ротацію на Схід України, помітили наслідки автопригоди біля села Бронники на Рівненщині — на пустій автодорозі було два пошкоджені легковики, всередині перебували люди.
Колона саперів зупинилася, аби допомогти потерпілим.
Піротехніки викликали екстрені служби та перекрили ділянку автодороги для проведення подальших робіт.
З'ясувалося, що в одному з легковиків перебував водій, в іншому — крім водія, ще двоє пасажирів. Усі були живі, хоч і зазнали травм різної важкості.
Волиняни допомогли чотирьом людям вибратися із понівечених транспортних засобів та надали їм долікарську допомогу, зупинивши кровотечі та обробивши порізи.
Ще одного потерпілого сапери деблокували з автомобіля під наглядом медиків, які прибули за викликом, та транспортували його до карети невідкладної допомоги.
Опісля працівники групи піротехнічних робіт продовжили рух за маршрутом.
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