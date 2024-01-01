Волинські сапери, які прямують на схід, допомогли на Рівненщині постраждалим у ДТП

Волинські сапери, які прямують на схід, допомогли на Рівненщині постраждалим у ДТП
Волинські сапери, які прямують на схід, першими прийшли на допомогу жертвам дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

29 травня волинські сапери, які вирушили сьогодні вранці на чергову ротацію на Схід України, помітили наслідки автопригоди біля села Бронники на Рівненщині — на пустій автодорозі було два пошкоджені легковики, всередині перебували люди.

Колона саперів зупинилася, аби допомогти потерпілим.

Піротехніки викликали екстрені служби та перекрили ділянку автодороги для проведення подальших робіт.
Волинські сапери, які прямують на схід, допомогли на Рівненщині постраждалим у ДТП

З'ясувалося, що в одному з легковиків перебував водій, в іншому — крім водія, ще двоє пасажирів. Усі були живі, хоч і зазнали травм різної важкості.
Волинські сапери, які прямують на схід, допомогли на Рівненщині постраждалим у ДТП

Волиняни допомогли чотирьом людям вибратися із понівечених транспортних засобів та надали їм долікарську допомогу, зупинивши кровотечі та обробивши порізи.

Ще одного потерпілого сапери деблокували з автомобіля під наглядом медиків, які прибули за викликом, та транспортували його до карети невідкладної допомоги.
Волинські сапери, які прямують на схід, допомогли на Рівненщині постраждалим у ДТП

Опісля працівники групи піротехнічних робіт продовжили рух за маршрутом.
Волинські сапери, які прямують на схід, допомогли на Рівненщині постраждалим у ДТП

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Теги: Волинські сапери, ДТП, схід
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