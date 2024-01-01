Волинські сапери, які прямують на схід, допомогли на Рівненщині постраждалим у ДТП

, першими прийшли на допомогу жертвам дорожньо-транспортної пригоди.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.29 травня волинські сапери, які вирушили сьогодні вранці на чергову ротацію на Схід України, помітили наслідки автопригоди біля села Бронники на Рівненщині — на пустій автодорозі було два пошкоджені легковики, всередині перебували люди.Колона саперів зупинилася, аби допомогти потерпілим.Піротехніки викликали екстрені служби та перекрили ділянку автодороги для проведення подальших робіт.З'ясувалося, що в одному з легковиків перебував водій, в іншому — крім водія, ще двоє пасажирів. Усі були живі, хоч і зазнали травм різної важкості.Волиняни допомогли чотирьом людям вибратися із понівечених транспортних засобів та надали їм долікарську допомогу, зупинивши кровотечі та обробивши порізи.Ще одного потерпілого сапери деблокували з автомобіля під наглядом медиків, які прибули за викликом, та транспортували його до карети невідкладної допомоги.Опісля працівники групи піротехнічних робіт продовжили рух за маршрутом.