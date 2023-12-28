«Світязький пончик» потрапив до переліку нематеріальної спадщини Волині

переліку нематеріальної спадщини Волинської області офіційно внесли ще п'ять елементів. Загалом у списку є 21 ремесло, вміння чи традиція.



Про це розповіла провідна методистка з охорони нематеріальної спадщини обласного науково-методичного центру Волині Наталія Грабарчук, пише



Які нові елементи внесли до переліку нематеріальної спадщини Волині:



- "Партесний спів: забута українська традиція";

- Виготовлення полотна з льону в селі Острів’я Шацької громади;

- Традиція приготування хліба з чорнушкою в Шацькій громаді;

- Фестиваль "Світязького пончика" в Шацькій громаді;

- Виготовлення ниток з льону та спосіб фарбування у природних барвниках в Рівненській громаді.



Які ще елементи входять до нематеріальної спадщини Волині



- "Традиції та обряди під час збирання чорниць";

- "Вишивка занизування";

- "Чорнодимлена кераміка";

- "Біління полотна";

- "Художнє ткацтво Волинського Полісся";

- "Гончарство Рокитівського осередку чорнодимленої кераміки";

- "Ягідні пісні волинського полісся";

- "Традиція соломоплетіння у Турійській громаді Волинської області";

- "Традиція приготування мандричок";

- "Одспівування сиру";

- "Смідинська капуста";

- "Бортництво. Глядіння пчіл по-Баївськи";

- "Ткацтво Камінь-Каширської громади";

- "Приготування української традиційної страви "Голубці". Культура приготування і споживання голубців;

- Весільний обряд "Читання корони";

- "Традиція плетіння кошиків з коріння сосни у Шацькій громаді.



Зі слів Наталії Грабарчук елементи, які є у списку нематеріальної спадщини Волині, згодом можуть потрапити до національного списку.



Як зазначили у Волинському науково-методичному центрі до національного переліку нематеріальної культурної спадщини з Волині наразі належать: "Соломоплетіння та народна флористика Турійщини", "Художнє ткацтво Волинського Полісся" приготування української традиційної страви "Голубці", "Борщу" та традиції Щедрого вечора та малювання писанок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До обласногоВолинської області офіційно внесли ще п'ять елементів. Загалом у списку є 21 ремесло, вміння чи традиція.Про це розповіла провідна методистка з охорони нематеріальної спадщини обласного науково-методичного центру Волині, пише Суспільне Які нові елементи внесли до переліку нематеріальної спадщини Волині:- "Партесний спів: забута українська традиція";- Виготовлення полотна з льону в селі Острів’я Шацької громади;- Традиція приготування хліба з чорнушкою в Шацькій громаді;- Фестиваль "Світязького пончика" в Шацькій громаді;- Виготовлення ниток з льону та спосіб фарбування у природних барвниках в Рівненській громаді.Які ще елементи входять до нематеріальної спадщини Волині- "Традиції та обряди під час збирання чорниць";- "Вишивка занизування";- "Чорнодимлена кераміка";- "Біління полотна";- "Художнє ткацтво Волинського Полісся";- "Гончарство Рокитівського осередку чорнодимленої кераміки";- "Ягідні пісні волинського полісся";- "Традиція соломоплетіння у Турійській громаді Волинської області";- "Традиція приготування мандричок";- "Одспівування сиру";- "Смідинська капуста";- "Бортництво. Глядіння пчіл по-Баївськи";- "Ткацтво Камінь-Каширської громади";- "Приготування української традиційної страви "Голубці". Культура приготування і споживання голубців;- Весільний обряд "Читання корони";- "Традиція плетіння кошиків з коріння сосни у Шацькій громаді.Зі слів Наталії Грабарчук елементи, які є у списку нематеріальної спадщини Волині, згодом можуть потрапити до національного списку.Як зазначили у Волинському науково-методичному центрі до національного переліку нематеріальної культурної спадщини з Волині наразі належать: "Соломоплетіння та народна флористика Турійщини", "Художнє ткацтво Волинського Полісся" приготування української традиційної страви "Голубці", "Борщу" та традиції Щедрого вечора та малювання писанок.

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