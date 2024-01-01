Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олександра Морара

Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олександра Морара
Сьогодні, 29 травня, востаннє на малу батьківщину на Волинь повертається мужній та досвідчений воїн, старший солдат 100-ої окремої механізованої бригади Олександр Морар, життя якого обірвалося після тяжкого поранення у медичному закладі Львова.

Про це повідомила Рожищенська міськрада.

О 17.00 біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України у Рожищі відбудеться громадська панахида.

Опісля траурний кортеж вирушить у село Єлизаветина до рідного дому Героя.

Поховання Олександра Морара відбудеться у четвер, 30 травня.

Відспівають Героя у Свято-Володимирському храмі селища Дубище.

Про час поховання повідомлять згодом.

«Прийдіть вшанувати захисника України, котрий віддав життя за мирне завтра кожного з нас», - закликали краян у міськраді.

Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олександра Морара

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Теги: загиблі, війна
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