Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олександра Морара
Сьогодні, 11:07
Сьогодні, 29 травня, востаннє на малу батьківщину на Волинь повертається мужній та досвідчений воїн, старший солдат 100-ої окремої механізованої бригади Олександр Морар, життя якого обірвалося після тяжкого поранення у медичному закладі Львова.
Про це повідомила Рожищенська міськрада.
О 17.00 біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України у Рожищі відбудеться громадська панахида.
Опісля траурний кортеж вирушить у село Єлизаветина до рідного дому Героя.
Поховання Олександра Морара відбудеться у четвер, 30 травня.
Відспівають Героя у Свято-Володимирському храмі селища Дубище.
Про час поховання повідомлять згодом.
«Прийдіть вшанувати захисника України, котрий віддав життя за мирне завтра кожного з нас», - закликали краян у міськраді.
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Про це повідомила Рожищенська міськрада.
О 17.00 біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України у Рожищі відбудеться громадська панахида.
Опісля траурний кортеж вирушить у село Єлизаветина до рідного дому Героя.
Поховання Олександра Морара відбудеться у четвер, 30 травня.
Відспівають Героя у Свято-Володимирському храмі селища Дубище.
Про час поховання повідомлять згодом.
«Прийдіть вшанувати захисника України, котрий віддав життя за мирне завтра кожного з нас», - закликали краян у міськраді.
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