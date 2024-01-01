Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олександра Морара

Сьогодні, 29 травня, востаннє на малу батьківщину на Волинь повертається мужній та досвідчений воїн, старший солдат 100-ої окремої механізованої бригадипісля тяжкого поранення у медичному закладі Львова.Про це повідомила Рожищенська міськрада.О 17.00 біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України у Рожищі відбудеться громадська панахида.Опісля траурний кортеж вирушить у село Єлизаветина до рідного дому Героя.Поховання Олександра Морара відбудеться у четвер, 30 травня.Відспівають Героя у Свято-Володимирському храмі селища Дубище.Про час поховання повідомлять згодом.«Прийдіть вшанувати захисника України, котрий віддав життя за мирне завтра кожного з нас», - закликали краян у міськраді.