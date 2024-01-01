Нічна атака дронів: ППО працювала в Рівненській і ще двох областях

Нічна атака дронів: ППО працювала в Рівненській і ще двох областях
Цієї ночі російська армія атакувала Україну 14-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Запуск був із району Приморсько-Ахтарськ.

Захисники збили 13 дронів. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", – сказав він.

Протиповітряний бій був у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.

Учора, 28 травня, росіяни завдали по території України трьох ракетних ударів зі застосуванням чотирьох ракет та 38 авіаційних ударів із застосуванням 57 КАБів, задіяв 435 дронів-камікадзе.

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Теги: Україна, росія, війна
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