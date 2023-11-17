У луцькому соборі розписують стіни: коли завершать реставрацію





Як саме перетворюють собор, на якому етапі роботи зараз та коли нарешті знімуть риштування – пишуть



«Життя Волині в картинах буде зображено у цьому храмі», – анонсує митрополит Луцький і Волинський, владика Михаїл.



Він оцінює, що проєкт реставрації довгий, потребує багато часу та роботи професіоналів. Останніх шукали навіть за межами області.



«Ми провели велику наукову роботу, тобто відновлюємо на основі наукових даних волинський стиль іконопису. Він має свої характерні риси», – наголошує владика Михаїл.



Більшість реставраційних робіт у соборі вже завершили. Вісім іконописців працюють невтомно, але мусять відкладати пензлі під час богослужінь та в церковні дні, коли заборонено працювати.



«Із нового, то замість тексту, який зазвичай пишуть у храмі, ми пішли за взірцем, який більше споріднений з нашою культурою з єгипетської. Це зображення подій життя Волині у фігурах осіб, які раніше служили, які сьогодні долучилися до життя Волині», – каже владика Михаїл.



Один із художників, який розписує стіни та стелю, розповідає: перед новим малюванням мусили зняти деякі давні зображення. Ця процедура входить у процес реставрації.



«Погана підготовка, сирість храму не дали зберегти попередні розписи. Вони почали лущитися, фарба стала підгортатися», – коментує художник-іконописець Юрій Гетманчук.



Зберегти вдалося лише кілька сюжетів, які розташовані на стінах собору. Та їх майстри теж мусили підмальовувати, щоб додати чіткості та яскравості. А щоб створити нові сюжети, іконописці зверталися до стародавніх Євангелій.



«Ми візерунки підбирали, додавали їх, включаючи в орнамент. Давали друге бачення, те, що нам було характерне», – пояснює художник-іконописець Юрій Гетманчук.



Він має 14 років досвіду писання ікон. Використовує мінеральні та олійні фарби, які є довговічними та натуральними.



Завершити реставрацію собору Святої Трійці в Луцьку планують через два роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У соборі Святої Трійці в Луцьку п’ятий рік триває велика реставрація. Відновлюють старі ікони і створюють нові сюжети з історії Волині.Як саме перетворюють собор, на якому етапі роботи зараз та коли нарешті знімуть риштування – пишуть "Волинські новини" з посиланням на сюжет «12 Каналу».«Життя Волині в картинах буде зображено у цьому храмі», – анонсує митрополит Луцький і Волинський, владикаВін оцінює, що проєкт реставрації довгий, потребує багато часу та роботи професіоналів. Останніх шукали навіть за межами області.«Ми провели велику наукову роботу, тобто відновлюємо на основі наукових даних волинський стиль іконопису. Він має свої характерні риси», – наголошує владика Михаїл.Більшість реставраційних робіт у соборі вже завершили. Вісім іконописців працюють невтомно, але мусять відкладати пензлі під час богослужінь та в церковні дні, коли заборонено працювати.«Із нового, то замість тексту, який зазвичай пишуть у храмі, ми пішли за взірцем, який більше споріднений з нашою культурою з єгипетської. Це зображення подій життя Волині у фігурах осіб, які раніше служили, які сьогодні долучилися до життя Волині», – каже владика Михаїл.Один із художників, який розписує стіни та стелю, розповідає: перед новим малюванням мусили зняти деякі давні зображення. Ця процедура входить у процес реставрації.«Погана підготовка, сирість храму не дали зберегти попередні розписи. Вони почали лущитися, фарба стала підгортатися», – коментує художник-іконописець Юрій Гетманчук.Зберегти вдалося лише кілька сюжетів, які розташовані на стінах собору. Та їх майстри теж мусили підмальовувати, щоб додати чіткості та яскравості. А щоб створити нові сюжети, іконописці зверталися до стародавніх Євангелій.«Ми візерунки підбирали, додавали їх, включаючи в орнамент. Давали друге бачення, те, що нам було характерне», – пояснює художник-іконописецьВін має 14 років досвіду писання ікон. Використовує мінеральні та олійні фарби, які є довговічними та натуральними.Завершити реставрацію собору Святої Трійці в Луцьку планують через два роки.

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