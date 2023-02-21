Чи розпочнеться новий навчальний рік у школах Луцька у серпні





Такі рекомендації профільне міністерство вже направило у вищі навчальні заклади, а також у заклади фахової передвищої освіти та професійно-технічної освіти та школи, передає



Про це повідомив очільник Міносвіти Оксен Лісовий.



Такі заходи – вимушені, пояснив міністр. Вони викликані критичним станом енергосистеми України. Вже зараз, влітку, коли енергоспоживання ще й близько не досягає пікових показників, енергетикам доводить регулярно вдаватись до аварійного імпорту енергії та відключати споживачів. А з приходом холодної пори року ситуація набагато погіршиться. Через це треба якомога ефективніше використати теплу пору року, переконує Оксен Лісовий.



Журналісти ВСН звернулися за коментарем до керівника Департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря, чи розпочнеться новий навчальний рік у школах з серпня і чи буде шестиденка.



«Перед тим як вирішити таке питання, потрібно порадитися з керівниками закладів освіти. Потрібно порадитися з керівництвом міста. Це рішення МОН є рекомендлаційного характеру. Громади вже прийматимуть на місцях остаточне рішення.



Є Закон України «Про освіту», ми його не можемо обійти, і він говорить, що навчальний рік має розпочинатися 1 вересня. Будуть зміни до законодавства, тоді будемо втілювати їх в життя. А не буде змін до законодавства, то таких рішень приймати не можна, адже це є порушення закону», - сказав Віталій Бондар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новий навчальний рік в Україні може розпочатися у серпні 2024 і закінчитися наприкінці липня 2025. Крім того, Міносвіти пропонує перейти на шестиденний графік навчання з одним вихідним. Журналісти ВСН звернулися за коментарем до керівника Департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря, чи будуть такі зміни впроваджені у Луцьку.Такі рекомендації профільне міністерство вже направило у вищі навчальні заклади, а також у заклади фахової передвищої освіти та професійно-технічної освіти та школи, передає ВСН Про це повідомив очільник МіносвітиТакі заходи – вимушені, пояснив міністр. Вони викликані критичним станом енергосистеми України. Вже зараз, влітку, коли енергоспоживання ще й близько не досягає пікових показників, енергетикам доводить регулярно вдаватись до аварійного імпорту енергії та відключати споживачів. А з приходом холодної пори року ситуація набагато погіршиться. Через це треба якомога ефективніше використати теплу пору року, переконує Оксен Лісовий.Журналісти ВСН звернулися за коментарем до керівника Департаменту освіти Луцької міської ради, чи розпочнеться новий навчальний рік у школах з серпня і чи буде шестиденка.«Перед тим як вирішити таке питання, потрібно порадитися з керівниками закладів освіти. Потрібно порадитися з керівництвом міста. Це рішення МОН є рекомендлаційного характеру. Громади вже прийматимуть на місцях остаточне рішення.Є Закон України «Про освіту», ми його не можемо обійти, і він говорить, що навчальний рік має розпочинатися 1 вересня. Будуть зміни до законодавства, тоді будемо втілювати їх в життя. А не буде змін до законодавства, то таких рішень приймати не можна, адже це є порушення закону», - сказав Віталій Бондар.

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