Новий будинок, ділянка, а близькі родичі працюють в селищній раді: що у декларації Старовижівського голови Камінського

Василь Камінський у 2023 році став власником житлового будинку та земельної ділянки. Із доходів задекларував лише зарплату.



Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 28 березня, передає



У своїй декларації політик також вказав дані про дружину Галину, сина Олександра, невістку Оксану та онука Даниїла.



Минулого року на посаді голови громади пану Василю нарахували 426 792 гривень заробітної плати. Зауважимо, що у цю суму, окрім посадового окладу, входять і надбавки, і премії, й інші додаткові виплати. За нашими підрахунками, в середньому за місяць роботи Камінському нараховували 35,5 тисячі гривень.



Примітно, що і дружина, і син, і невістка Василя Камінського працюють у Старовижівський селищній раді. Дружина заробила минулоріч 81390 гривень зарплати. Сину селищного голови Олександру нарахували 39871 гривню заробітної плати, а невістці – 102528 гривень. До всього ж невістка отримала 6880 гривень допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трьох річного віку.



Із заощаджень Старовижівський голова не має нічого ні у готівці, ні у банку.



У 2023 році Василь Камінський став власником житлового будинку та земельної ділянки площею 2500 квадратних метри у селі Галина Воля. Площа будинку - 106,9 «квадрати».



Цікаво, що у декларації за 2022 рік Василь Камінський зазначав, що будинок перебуває у стані будівництва і він повністю або частково побудований з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або члена його сім'ї.



Із транспортних засобів голова громади вказав, що із 2008 року володіє автівкою Амулет Черрі 2008 року випуску. Вартість машини на момент придбання, як зазначається в декларації, 54 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Старовижівський селищний головау 2023 році став власником житлового будинку та земельної ділянки. Із доходів задекларував лише зарплату.Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 28 березня, передає "Конкурент" У своїй декларації політик також вказав дані про дружину, сина, невісткута онукаМинулого року на посаді голови громади пану Василю нарахували 426 792 гривень заробітної плати. Зауважимо, що у цю суму, окрім посадового окладу, входять і надбавки, і премії, й інші додаткові виплати. За нашими підрахунками, в середньому за місяць роботи Камінському нараховували 35,5 тисячі гривень.Примітно, що і дружина, і син, і невістка Василя Камінського працюють у Старовижівський селищній раді. Дружина заробила минулоріч 81390 гривень зарплати. Сину селищного голови Олександру нарахували 39871 гривню заробітної плати, а невістці – 102528 гривень. До всього ж невістка отримала 6880 гривень допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трьох річного віку.Із заощаджень Старовижівський голова не має нічого ні у готівці, ні у банку.У 2023 році Василь Камінський став власником житлового будинку та земельної ділянки площею 2500 квадратних метри у селі Галина Воля. Площа будинку - 106,9 «квадрати».Цікаво, що у декларації за 2022 рік Василь Камінський зазначав, що будинок перебуває у стані будівництва і він повністю або частково побудований з матеріалів чи за кошти суб'єкта декларування або члена його сім'ї.Із транспортних засобів голова громади вказав, що із 2008 року володіє автівкою Амулет Черрі 2008 року випуску. Вартість машини на момент придбання, як зазначається в декларації, 54 тисячі гривень.

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