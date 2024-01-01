Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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