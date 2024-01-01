Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію