Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°.
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