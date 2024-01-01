Двічі був у полоні: збирають підписи під петицією про посмертну нагороду для Героя з Волині

Волинян просять підписати петицію про присвоєння звання Героя України (посмертно) краянину, військовослужбовцю Збройних Сил України Івану Войчуку.Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.У петиції президента Володимира Зеленського просять присвоїти звання Герой України (посмертно) хороброму захиснику нашої Батьківщинини Івану Войчуку.Останні дні був піхотинцем в складі 100 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ, до цього був мінометником Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони в цій же "сотці". На захист країни став ще в 2018 році- служив у 14 окремій механізований бригаді, брав участь в АТО/ООС.За відвагу та віддану зразкову службу своїй країні був нагороджений численними відзнаками.Іван двічі був в російському полоні, де подолав багато тортур, безліч разів був на грані життя та смерті. Тільки щоб вийти живим з полону, вступив в бій із загарбником столовою ложкою та подолав немалий шлях мінним полем.В 2022 році був комісований додому та, довго не міг тут всидіти, тож знову повернувся на війну.За словами побратимів, він був мужнім воїном, користувався авторитетом. Навіть крайній свій бій, будучи раненим, прикривав своїх побратимів