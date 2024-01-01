НАТО має показати путіну, що він не переможе Україну на полі бою, – Столтенберг
Сьогодні, 17:10
Наразі не спостерігаються ознаки того, що путін хоче припинити війну проти України, навпаки є активізація з боку російських військ.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед засіданням Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу у форматі міністрів оборони у Брюсселі у вівторок.
"Ця війна може закінчитися завтра, якщо уряд країни, яка розпочала війну, президент путін, припинить напад на Україну. Проблема в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що президент путін, росія, планує припинити війну. Навпаки, ми бачимо, що вони активізуються", - прокоментував Столтенберг заяви Путіна про мирні переговори.
Генсек НАТО наголосив, що "українці мають вирішувати, які умови є прийнятними для угоди".
"Як члени НАТО ми знаємо, що те, що відбувається за столом переговорів, тісно пов'язане з силою на полі бою. Отже, якщо ми хочемо досягти рішення шляхом переговорів, де росія визнає, що Україна має вистояти як суверенна незалежна держава в Європі, то єдиний спосіб досягти цього – надати військову підтримку Україні, щоб продемонструвати президенту путіну, що він не переможе на полі бою. Він не отримає контроль над Україною за допомогою військової сили, але він повинен сісти і прийняти суверенну незалежну Україну і в майбутньому", - заявив Столтенберг.
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Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед засіданням Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу у форматі міністрів оборони у Брюсселі у вівторок.
"Ця війна може закінчитися завтра, якщо уряд країни, яка розпочала війну, президент путін, припинить напад на Україну. Проблема в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що президент путін, росія, планує припинити війну. Навпаки, ми бачимо, що вони активізуються", - прокоментував Столтенберг заяви Путіна про мирні переговори.
Генсек НАТО наголосив, що "українці мають вирішувати, які умови є прийнятними для угоди".
"Як члени НАТО ми знаємо, що те, що відбувається за столом переговорів, тісно пов'язане з силою на полі бою. Отже, якщо ми хочемо досягти рішення шляхом переговорів, де росія визнає, що Україна має вистояти як суверенна незалежна держава в Європі, то єдиний спосіб досягти цього – надати військову підтримку Україні, щоб продемонструвати президенту путіну, що він не переможе на полі бою. Він не отримає контроль над Україною за допомогою військової сили, але він повинен сісти і прийняти суверенну незалежну Україну і в майбутньому", - заявив Столтенберг.
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