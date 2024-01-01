Герої серед нас. Поліцейський із Дніпра врятував з-під обстрілів сотні людей

Герої серед нас. Поліцейський із Дніпра врятував з-під обстрілів сотні людей
Поліцейський офіцер громади з Дніпра Артем Денисенко разом з колегами врятував сотні людей з-під обстрілів на Харківщині та Донеччині.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

Історія про поліцейського офіцера Піщанської територіальної громади Артема Денисенка – приклад, як у важкі для країни часи поліцейські не тільки посилили зусилля у допомозі громадянами, а й об’єднали всю громаду для надання допомоги тим, хто її найбільше потребував.

Із перших днів повномасштабного вторгнення поліцейський разом із колегами вирушили на Харківщину, щоб допомогти мирним жителям з евакуацією. Серед врятованих від російських обстрілів – сотні місцевих, серед яких жінки з дітьми, люди літнього віку, громадяни з інвалідністю.

Під час одного з евакуаційних рейсів поліцеські офіцери громади врятували з-під обстрілів громадянку США з трьома дітьми, доправили до Дніпра та посадили на потяг.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, війна, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Донеччині поліг Герой Юрій Касян із Волині
Сьогодні, 16:54
У волинській лікарні – нова баклабораторія
Сьогодні, 16:44
Герої серед нас. Поліцейський із Дніпра врятував з-під обстрілів сотні людей
Сьогодні, 16:27
Патрульні у Луцьку виявили мотоцикл, що перебуває у міжнародному розшуку
Сьогодні, 16:10
Вибір косметики для салону краси: що потрібно знати
Сьогодні, 16:06
Схожі новини
Волинський поліцейський на фронті знищив бліндаж із загарбниками Волинський поліцейський на фронті знищив бліндаж із загарбниками
09 квітень, 15:10
Миколаївська поліція знешкодила вибухівку із «Шахеда», яка застрягла у гвинті вітряка на висоті 55 м Миколаївська поліція знешкодила вибухівку із «Шахеда», яка застрягла у гвинті вітряка на висоті 55 м
08 березень, 12:25
Рятували під обстрілом: бійці КОРД допомогли пораненій дитині на Херсонщині Рятували під обстрілом: бійці КОРД допомогли пораненій дитині на Херсонщині
26 січень, 18:33
Для волинських поліцейських на фронті передали допомогу Для волинських поліцейських на фронті передали допомогу
24 січень, 14:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донеччині поліг Герой Юрій Касян із Волині
Сьогодні, 16:54
 0
У волинській лікарні – нова баклабораторія
Сьогодні, 16:44
 0
Герої серед нас. Поліцейський із Дніпра врятував з-під обстрілів сотні людей
Сьогодні, 16:27
 0
Патрульні у Луцьку виявили мотоцикл, що перебуває у міжнародному розшуку
Сьогодні, 16:10
 0
Вибір косметики для салону краси: що потрібно знати
Сьогодні, 16:06
 0
Медіа
відео
1/8