Герої серед нас. Поліцейський із Дніпра врятував з-під обстрілів сотні людей
Сьогодні, 16:27
Поліцейський офіцер громади з Дніпра Артем Денисенко разом з колегами врятував сотні людей з-під обстрілів на Харківщині та Донеччині.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Історія про поліцейського офіцера Піщанської територіальної громади Артема Денисенка – приклад, як у важкі для країни часи поліцейські не тільки посилили зусилля у допомозі громадянами, а й об’єднали всю громаду для надання допомоги тим, хто її найбільше потребував.
Із перших днів повномасштабного вторгнення поліцейський разом із колегами вирушили на Харківщину, щоб допомогти мирним жителям з евакуацією. Серед врятованих від російських обстрілів – сотні місцевих, серед яких жінки з дітьми, люди літнього віку, громадяни з інвалідністю.
Під час одного з евакуаційних рейсів поліцеські офіцери громади врятували з-під обстрілів громадянку США з трьома дітьми, доправили до Дніпра та посадили на потяг.
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Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Історія про поліцейського офіцера Піщанської територіальної громади Артема Денисенка – приклад, як у важкі для країни часи поліцейські не тільки посилили зусилля у допомозі громадянами, а й об’єднали всю громаду для надання допомоги тим, хто її найбільше потребував.
Із перших днів повномасштабного вторгнення поліцейський разом із колегами вирушили на Харківщину, щоб допомогти мирним жителям з евакуацією. Серед врятованих від російських обстрілів – сотні місцевих, серед яких жінки з дітьми, люди літнього віку, громадяни з інвалідністю.
Під час одного з евакуаційних рейсів поліцеські офіцери громади врятували з-під обстрілів громадянку США з трьома дітьми, доправили до Дніпра та посадили на потяг.
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