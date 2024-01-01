Герої серед нас. Поліцейський із Дніпра врятував з-під обстрілів сотні людей

Поліцейський офіцер громади з Дніпраразом з колегамина Харківщині та Донеччині.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Історія про поліцейського офіцера Піщанської територіальної громади Артема Денисенка – приклад, як у важкі для країни часи поліцейські не тільки посилили зусилля у допомозі громадянами, а й об’єднали всю громаду для надання допомоги тим, хто її найбільше потребував.Із перших днів повномасштабного вторгнення поліцейський разом із колегами вирушили на Харківщину, щоб допомогти мирним жителям з евакуацією. Серед врятованих від російських обстрілів – сотні місцевих, серед яких жінки з дітьми, люди літнього віку, громадяни з інвалідністю.Під час одного з евакуаційних рейсів поліцеські офіцери громади врятували з-під обстрілів громадянку США з трьома дітьми, доправили до Дніпра та посадили на потяг.