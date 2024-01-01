Волинські медики виграли на чемпіонаті України реанімобіль

Волинські медики виграли на чемпіонаті України реанімобіль
Працівники Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зустрічали в Луцьку колег після їхньої перемоги на чемпіонаті України з кульками, оплесками та словами вітань.

На чемпіонаті команда волинських медиків виграла реанімобіль, інформує Суспільне.

Як розповів лікар з медицини надзвичайних ситуацій Олександр Бучинський, упродовж двох днів відбулося вісім етапів, на котрих медики надавали допомогу в різних ситуативних обставинах.
Волинські медики виграли на чемпіонаті України реанімобіль

"Ось наш приз, кубок і позаду нас нова швидка. Були різні ситуативні задачі, максимально наближені до реальних, як звичайний виклик наш. Була і реанімація новонароджених і дорослий критичний стан, і дитячий. Масовий випадок, де за легендою був приліт по базі, де було декілька постраждалих", — сказав медик.
Волинські медики виграли на чемпіонаті України реанімобіль

Всі завдання мали свій рівень складності, зазначила парамедикиня відділу медицини катастроф Анастасія Сіжук, але найтяжче було розпочати.

"Перший етап завжди такий хвилюючий і ми почали гарно, я вважаю і далі всі етапи пішли у нас легше, ніж перший", — розповіла медикиня.
Волинські медики виграли на чемпіонаті України реанімобіль

У складі журі конкурсу був директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на Волині Анатолій Каленюк. З його слів, кожне таке змагання — це досвід.
Волинські медики виграли на чемпіонаті України реанімобіль

Також він пригадав, як йому разом із двома фельдшерами та водієм довелося працювати на деокупованих територіях. Анатолій Каленюк додав: картина була жахливою.

"Була сформована бригада і ми відправились допомагати на деокупованій території Херсонської області. Люди без медичної допомоги, без екстреної медичної допомоги — це точно. Немає ні фельдшерів, ні фапів, нічого не працює, немає можливості купити ліки. Люди просто сиділи в погребах", — додав він.
Волинські медики виграли на чемпіонаті України реанімобіль

Лікар з медицини невідкладних станів Аркадій Шостак мав досвід служби у війську: його призвали на військову службу у березні 2022-го. Під час служби, з його слів, дві отримував поранення. Зараз він демобілізований за віком і повернувся до роботи в "екстренці".
Волинські медики виграли на чемпіонаті України реанімобіль

"Найважче — коли не можна евакуювати поранених: коли посилаєш медицину по них, підбивають, ідуть втрати. Поранення було "Ураган", вистрелив і касетою пробило руку мені. Друге поранення отримав в липні при наступі на Роботине: було пошкодження барабанної перетинки, струс головного мозку", — сказав медик.
Волинські медики виграли на чемпіонаті України реанімобіль

Директор центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль розповів, що робота медиків у мирний час і воєнний — це надзвичайно дві великих різниці.
Волинські медики виграли на чемпіонаті України реанімобіль

"Зараз ми виїжджаємо не тільки для надання медичної допомоги нашим громадянам Волинської області, а дуже багато є викликів до внутрішньопереміщених осіб. Також велика частина роботи у нас зараз — це зустріч санітарних поїздів, перевезення військових, але все це ми готові робити, аби пришвидшити нашу перемогу", — додав Володимир Шмаль.

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Теги: лікарі, Волинь
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