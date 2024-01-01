Волинські медики виграли на чемпіонаті України реанімобіль
Сьогодні, 15:41
Працівники Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зустрічали в Луцьку колег після їхньої перемоги на чемпіонаті України з кульками, оплесками та словами вітань.
На чемпіонаті команда волинських медиків виграла реанімобіль, інформує Суспільне.
Як розповів лікар з медицини надзвичайних ситуацій Олександр Бучинський, упродовж двох днів відбулося вісім етапів, на котрих медики надавали допомогу в різних ситуативних обставинах.
"Ось наш приз, кубок і позаду нас нова швидка. Були різні ситуативні задачі, максимально наближені до реальних, як звичайний виклик наш. Була і реанімація новонароджених і дорослий критичний стан, і дитячий. Масовий випадок, де за легендою був приліт по базі, де було декілька постраждалих", — сказав медик.
Всі завдання мали свій рівень складності, зазначила парамедикиня відділу медицини катастроф Анастасія Сіжук, але найтяжче було розпочати.
"Перший етап завжди такий хвилюючий і ми почали гарно, я вважаю і далі всі етапи пішли у нас легше, ніж перший", — розповіла медикиня.
У складі журі конкурсу був директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на Волині Анатолій Каленюк. З його слів, кожне таке змагання — це досвід.
Також він пригадав, як йому разом із двома фельдшерами та водієм довелося працювати на деокупованих територіях. Анатолій Каленюк додав: картина була жахливою.
"Була сформована бригада і ми відправились допомагати на деокупованій території Херсонської області. Люди без медичної допомоги, без екстреної медичної допомоги — це точно. Немає ні фельдшерів, ні фапів, нічого не працює, немає можливості купити ліки. Люди просто сиділи в погребах", — додав він.
Лікар з медицини невідкладних станів Аркадій Шостак мав досвід служби у війську: його призвали на військову службу у березні 2022-го. Під час служби, з його слів, дві отримував поранення. Зараз він демобілізований за віком і повернувся до роботи в "екстренці".
"Найважче — коли не можна евакуювати поранених: коли посилаєш медицину по них, підбивають, ідуть втрати. Поранення було "Ураган", вистрелив і касетою пробило руку мені. Друге поранення отримав в липні при наступі на Роботине: було пошкодження барабанної перетинки, струс головного мозку", — сказав медик.
Директор центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль розповів, що робота медиків у мирний час і воєнний — це надзвичайно дві великих різниці.
"Зараз ми виїжджаємо не тільки для надання медичної допомоги нашим громадянам Волинської області, а дуже багато є викликів до внутрішньопереміщених осіб. Також велика частина роботи у нас зараз — це зустріч санітарних поїздів, перевезення військових, але все це ми готові робити, аби пришвидшити нашу перемогу", — додав Володимир Шмаль.
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На чемпіонаті команда волинських медиків виграла реанімобіль, інформує Суспільне.
Як розповів лікар з медицини надзвичайних ситуацій Олександр Бучинський, упродовж двох днів відбулося вісім етапів, на котрих медики надавали допомогу в різних ситуативних обставинах.
"Ось наш приз, кубок і позаду нас нова швидка. Були різні ситуативні задачі, максимально наближені до реальних, як звичайний виклик наш. Була і реанімація новонароджених і дорослий критичний стан, і дитячий. Масовий випадок, де за легендою був приліт по базі, де було декілька постраждалих", — сказав медик.
Всі завдання мали свій рівень складності, зазначила парамедикиня відділу медицини катастроф Анастасія Сіжук, але найтяжче було розпочати.
"Перший етап завжди такий хвилюючий і ми почали гарно, я вважаю і далі всі етапи пішли у нас легше, ніж перший", — розповіла медикиня.
У складі журі конкурсу був директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на Волині Анатолій Каленюк. З його слів, кожне таке змагання — це досвід.
Також він пригадав, як йому разом із двома фельдшерами та водієм довелося працювати на деокупованих територіях. Анатолій Каленюк додав: картина була жахливою.
"Була сформована бригада і ми відправились допомагати на деокупованій території Херсонської області. Люди без медичної допомоги, без екстреної медичної допомоги — це точно. Немає ні фельдшерів, ні фапів, нічого не працює, немає можливості купити ліки. Люди просто сиділи в погребах", — додав він.
Лікар з медицини невідкладних станів Аркадій Шостак мав досвід служби у війську: його призвали на військову службу у березні 2022-го. Під час служби, з його слів, дві отримував поранення. Зараз він демобілізований за віком і повернувся до роботи в "екстренці".
"Найважче — коли не можна евакуювати поранених: коли посилаєш медицину по них, підбивають, ідуть втрати. Поранення було "Ураган", вистрелив і касетою пробило руку мені. Друге поранення отримав в липні при наступі на Роботине: було пошкодження барабанної перетинки, струс головного мозку", — сказав медик.
Директор центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль розповів, що робота медиків у мирний час і воєнний — це надзвичайно дві великих різниці.
"Зараз ми виїжджаємо не тільки для надання медичної допомоги нашим громадянам Волинської області, а дуже багато є викликів до внутрішньопереміщених осіб. Також велика частина роботи у нас зараз — це зустріч санітарних поїздів, перевезення військових, але все це ми готові робити, аби пришвидшити нашу перемогу", — додав Володимир Шмаль.
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