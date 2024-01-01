Волинські медики виграли на чемпіонаті України реанімобіль

перемоги на чемпіонаті України з кульками, оплесками та словами вітань.



На чемпіонаті команда волинських медиків виграла реанімобіль, інформує



Як розповів лікар з медицини надзвичайних ситуацій Олександр Бучинський, упродовж двох днів відбулося вісім етапів, на котрих медики надавали допомогу в різних ситуативних обставинах.



"Ось наш приз, кубок і позаду нас нова швидка. Були різні ситуативні задачі, максимально наближені до реальних, як звичайний виклик наш. Була і реанімація новонароджених і дорослий критичний стан, і дитячий. Масовий випадок, де за легендою був приліт по базі, де було декілька постраждалих", — сказав медик.



Всі завдання мали свій рівень складності, зазначила парамедикиня відділу медицини катастроф Анастасія Сіжук, але найтяжче було розпочати.



"Перший етап завжди такий хвилюючий і ми почали гарно, я вважаю і далі всі етапи пішли у нас легше, ніж перший", — розповіла медикиня.



У складі журі конкурсу був директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на Волині Анатолій Каленюк. З його слів, кожне таке змагання — це досвід.



Також він пригадав, як йому разом із двома фельдшерами та водієм довелося працювати на деокупованих територіях. Анатолій Каленюк додав: картина була жахливою.



"Була сформована бригада і ми відправились допомагати на деокупованій території Херсонської області. Люди без медичної допомоги, без екстреної медичної допомоги — це точно. Немає ні фельдшерів, ні фапів, нічого не працює, немає можливості купити ліки. Люди просто сиділи в погребах", — додав він.



Лікар з медицини невідкладних станів Аркадій Шостак мав досвід служби у війську: його призвали на військову службу у березні 2022-го. Під час служби, з його слів, дві отримував поранення. Зараз він демобілізований за віком і повернувся до роботи в "екстренці".



"Найважче — коли не можна евакуювати поранених: коли посилаєш медицину по них, підбивають, ідуть втрати. Поранення було "Ураган", вистрелив і касетою пробило руку мені. Друге поранення отримав в липні при наступі на Роботине: було пошкодження барабанної перетинки, струс головного мозку", — сказав медик.



Директор центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль розповів, що робота медиків у мирний час і воєнний — це надзвичайно дві великих різниці.



"Зараз ми виїжджаємо не тільки для надання медичної допомоги нашим громадянам Волинської області, а дуже багато є викликів до внутрішньопереміщених осіб. Також велика частина роботи у нас зараз — це зустріч санітарних поїздів, перевезення військових, але все це ми готові робити, аби пришвидшити нашу перемогу", — додав Володимир Шмаль.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зустрічали в Луцьку колег після їхньоїз кульками, оплесками та словами вітань.На чемпіонаті команда волинських медиків виграла реанімобіль, інформує Суспільне Як розповів лікар з медицини надзвичайних ситуацій, упродовж двох днів відбулося вісім етапів, на котрих медики надавали допомогу в різних ситуативних обставинах."Ось наш приз, кубок і позаду нас нова швидка. Були різні ситуативні задачі, максимально наближені до реальних, як звичайний виклик наш. Була і реанімація новонароджених і дорослий критичний стан, і дитячий. Масовий випадок, де за легендою був приліт по базі, де було декілька постраждалих", — сказав медик.Всі завдання мали свій рівень складності, зазначила парамедикиня відділу медицини катастроф, але найтяжче було розпочати."Перший етап завжди такий хвилюючий і ми почали гарно, я вважаю і далі всі етапи пішли у нас легше, ніж перший", — розповіла медикиня.У складі журі конкурсу був директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на Волині. З його слів, кожне таке змагання — це досвід.Також він пригадав, як йому разом із двома фельдшерами та водієм довелося працювати на деокупованих територіях. Анатолій Каленюк додав: картина була жахливою."Була сформована бригада і ми відправились допомагати на деокупованій території Херсонської області. Люди без медичної допомоги, без екстреної медичної допомоги — це точно. Немає ні фельдшерів, ні фапів, нічого не працює, немає можливості купити ліки. Люди просто сиділи в погребах", — додав він.Лікар з медицини невідкладних станівмав досвід служби у війську: його призвали на військову службу у березні 2022-го. Під час служби, з його слів, дві отримував поранення. Зараз він демобілізований за віком і повернувся до роботи в "екстренці"."Найважче — коли не можна евакуювати поранених: коли посилаєш медицину по них, підбивають, ідуть втрати. Поранення було "Ураган", вистрелив і касетою пробило руку мені. Друге поранення отримав в липні при наступі на Роботине: було пошкодження барабанної перетинки, струс головного мозку", — сказав медик.Директор центр екстреної меддопомоги та медицини катастрофрозповів, що робота медиків у мирний час і воєнний — це надзвичайно дві великих різниці."Зараз ми виїжджаємо не тільки для надання медичної допомоги нашим громадянам Волинської області, а дуже багато є викликів до внутрішньопереміщених осіб. Також велика частина роботи у нас зараз — це зустріч санітарних поїздів, перевезення військових, але все це ми готові робити, аби пришвидшити нашу перемогу", — додав Володимир Шмаль.

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