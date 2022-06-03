На Волині ветеринар виходив совеня, яке випало з гнізда. ФОТО
Сьогодні, 12:30
У Нововолинську місцевий ветеринар виходив совеня, яке випало з гнізда. Птаха знайшли діти та віднесли до ветеринарної клініки.
Як розповів Суспільному працівник клініки Руслан Романишин, совеня знайшли у середині травня.
"Пташеня було у дуже поганому стані. Його клювали ворони, а воно не могло себе захистити. У нього були рани, і я чесно, кажучи не знав чи воно виживе", — розповів ветеринар.
Зі слів чоловіка, початок літа — це розпал сезону гніздування птахів, у цей час на світ з'являються пташенята. Молоді птахи залишають гніздо ще не вміючи літати. В місті таким птахам важко вижити, вони є легкою здобиччю для собак та котів, каже ветеринар.
"Совеня отримало лікування антибіотиками, я купував йому м'ясо, годував і птах вижив, почав крила розпускати", — говорить Руслан Романишин.
Ветеринар випустив птаха після того, як він почав літати по його кабінету. Зі слів Руслана Романишина, совеня фізично окріпло і тому дасть собі раду у "живій природі".
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Як розповів Суспільному працівник клініки Руслан Романишин, совеня знайшли у середині травня.
"Пташеня було у дуже поганому стані. Його клювали ворони, а воно не могло себе захистити. У нього були рани, і я чесно, кажучи не знав чи воно виживе", — розповів ветеринар.
Зі слів чоловіка, початок літа — це розпал сезону гніздування птахів, у цей час на світ з'являються пташенята. Молоді птахи залишають гніздо ще не вміючи літати. В місті таким птахам важко вижити, вони є легкою здобиччю для собак та котів, каже ветеринар.
"Совеня отримало лікування антибіотиками, я купував йому м'ясо, годував і птах вижив, почав крила розпускати", — говорить Руслан Романишин.
Ветеринар випустив птаха після того, як він почав літати по його кабінету. Зі слів Руслана Романишина, совеня фізично окріпло і тому дасть собі раду у "живій природі".
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