На Волині ветеринар виходив совеня, яке випало з гнізда. ФОТО

На Волині ветеринар виходив совеня, яке випало з гнізда. ФОТО
У Нововолинську місцевий ветеринар виходив совеня, яке випало з гнізда. Птаха знайшли діти та віднесли до ветеринарної клініки.

Як розповів Суспільному працівник клініки Руслан Романишин, совеня знайшли у середині травня.

"Пташеня було у дуже поганому стані. Його клювали ворони, а воно не могло себе захистити. У нього були рани, і я чесно, кажучи не знав чи воно виживе", — розповів ветеринар.

Зі слів чоловіка, початок літа — це розпал сезону гніздування птахів, у цей час на світ з'являються пташенята. Молоді птахи залишають гніздо ще не вміючи літати. В місті таким птахам важко вижити, вони є легкою здобиччю для собак та котів, каже ветеринар.

"Совеня отримало лікування антибіотиками, я купував йому м'ясо, годував і птах вижив, почав крила розпускати", — говорить Руслан Романишин.
На Волині ветеринар виходив совеня, яке випало з гнізда. ФОТО

Ветеринар випустив птаха після того, як він почав літати по його кабінету. Зі слів Руслана Романишина, совеня фізично окріпло і тому дасть собі раду у "живій природі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ветеринар, совеня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як на Волині укріплюють кордон перевірив командувач військ ОК «Захід». ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
Шольц дозволить бити по території росії німецькою зброєю, - ЗМІ
Сьогодні, 12:47
На Волині ветеринар виходив совеня, яке випало з гнізда. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині
Сьогодні, 12:18
У 19-річної волинянки злодій витягнув із сумки гаманець з грошима, документами та картками
Сьогодні, 12:07
Схожі новини
На Волині на сім років за ґрати потрапив лікар-ветеринар, який збував психотропи На Волині на сім років за ґрати потрапив лікар-ветеринар, який збував психотропи
03 червень, 2022, 10:48
Ветеринар-травник з Волині рятує тварин і людей Ветеринар-травник з Волині рятує тварин і людей
27 липень, 2019, 19:18
Волинянам повернуть гроші за свиней, яких забрала африканська чума, - влада Волинянам повернуть гроші за свиней, яких забрала африканська чума, - влада
01 вересень, 2016, 18:30
Як на Волині укріплюють кордон перевірив командувач військ ОК «Захід». ФОТО.ВІДЕО Як на Волині укріплюють кордон перевірив командувач військ ОК «Захід». ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Фесенком
Сьогодні, 13:25
 0
Як на Волині укріплюють кордон перевірив командувач військ ОК «Захід». ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
 0
Шольц дозволить бити по території росії німецькою зброєю, - ЗМІ
Сьогодні, 12:47
 0
На Волині ветеринар виходив совеня, яке випало з гнізда. ФОТО
Сьогодні, 12:30
 0
Понад рік вважався зниклим безвісти: підтвердили загибель Героя з Волині
Сьогодні, 12:18
 0
Медіа
відео
1/8