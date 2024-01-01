Як на Волині укріплюють кордон перевірив командувач військ ОК «Захід». ФОТО.ВІДЕО





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"Фортифікаційні укріплення - є невід'ємною частиною стратегії захисту України. Забезпечують ефективну оборону та зберігають життя наших військових.



Командувач військ оперативного командування "Захід" бригадний генерал Володимир Шведюк здійснив моніторинг ходу зведення фортифікаційних споруд у Волинській області", - йдеться у повідомленні.



За даними Волинського прикордонного загону, українсько-білоруський кордон у межах Волинської області має протяжність 214,7 кілометри.





Що відомо про командування "Захід"



Оперативне командування “Захід” — оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у західній частині України на території 8 областей. Територія відповідальності: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командувач військ оперативного командування "Захід" перевірив фортифікаційні укріплення на Волині.Про це повідомили на сторінці командування у фейсбуці."Фортифікаційні укріплення - є невід'ємною частиною стратегії захисту України. Забезпечують ефективну оборону та зберігають життя наших військових.Командувач військ оперативного командування "Захід" бригадний генералздійснив моніторинг ходу зведення фортифікаційних споруд у Волинській області", - йдеться у повідомленні.За даними Волинського прикордонного загону, українсько-білоруський кордон у межах Волинської області має протяжність 214,7 кілометри.Оперативне командування “Захід” — оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у західній частині України на території 8 областей. Територія відповідальності: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.

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