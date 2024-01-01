Як на Волині укріплюють кордон перевірив командувач військ ОК «Захід». ФОТО.ВІДЕО

Як на Волині укріплюють кордон перевірив командувач військ ОК «Захід». ФОТО.ВІДЕО
Командувач військ оперативного командування "Захід" перевірив фортифікаційні укріплення на Волині.

Про це повідомили на сторінці командування у фейсбуці.

"Фортифікаційні укріплення - є невід'ємною частиною стратегії захисту України. Забезпечують ефективну оборону та зберігають життя наших військових.

Командувач військ оперативного командування "Захід" бригадний генерал Володимир Шведюк здійснив моніторинг ходу зведення фортифікаційних споруд у Волинській області", - йдеться у повідомленні.

За даними Волинського прикордонного загону, українсько-білоруський кордон у межах Волинської області має протяжність 214,7 кілометри.
Як на Волині укріплюють кордон перевірив командувач військ ОК «Захід». ФОТО.ВІДЕО

Як на Волині укріплюють кордон перевірив командувач військ ОК «Захід». ФОТО.ВІДЕО

Що відомо про командування "Захід"

Оперативне командування “Захід” — оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у західній частині України на території 8 областей. Територія відповідальності: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.

Як на Волині укріплюють кордон перевірив командувач військ ОК «Захід». ФОТО.ВІДЕО
Як на Волині укріплюють кордон перевірив командувач військ ОК «Захід». ФОТО.ВІДЕО

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Теги: Волинь, кордон, укріплення
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