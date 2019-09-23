У 19-річної волинянки злодій витягнув із сумки гаманець з грошима, документами та картками

У 19-річної волинянки злодій витягнув із сумки гаманець з грошима, документами та картками
Поліцейські оперативно встановили зловмисника, який викрав гроші у жительки Любешівщини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У вівторок, 28 травня, до поліції із заявою звернулася 19-річна жителька Любешівської громади. Невідомий викрав з її сумки, яка знаходилась на ґанку домоволодіння, гаманець з грошима, документами та банківськими картками.

Сума завданих матеріальних збитків склала понад 3 тисячі гривень.

Співробітники кримінальної поліції Камінь-Каширщини оперативно встановили, що злочин скоїв 39-річний односелець заявниці.

Зловмисник раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності і до вчорашнього дня перебував на іспитовому терміні за вчинення крадіжок.

Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Сьогодні підозрюваному обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

За вчинене фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.
У 19-річної волинянки злодій витягнув із сумки гаманець з грошима, документами та картками

Досудове розслідування триває.
У 19-річної волинянки злодій витягнув із сумки гаманець з грошима, документами та картками

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Теги: Волинянка, злодій
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