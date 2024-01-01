В аварії на Волині загинув 15-річний хлопець

У Камінь-Каширському районі на Волині – дві, одна з них – летальна.Автопригоди трапилися учора, 29 травня, поблизу сіл Градиськ та Діброва, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.15-річний житель Ковельського району, рухаючись мотоциклом Kovi лісовою дорогою поблизу села Градиськ, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався в дерево.У результаті зіткнення хлопець загинув на місці.За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.На автодорозі неподалік села Діброва 14-річний житель Любешівської громади, керуючи мотоциклом Hornet, допустив наїзд на 11-річну велосипедистку.Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.Транспортний засіб вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Слідство триває.Нагадаємо, що з початку року на Волині трапилось понад 40 дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх.Вони найчастіше стаються через те, що дітей не інформують про правильне поводження на узбіччях, пішохідних переходах та безпосередньо у транспорті. Тому важливо час від часу нагадувати їм, що можна, а що не можна робити на дорозі чи біля неї. Прості правила рятують життя.