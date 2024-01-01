В аварії на Волині загинув 15-річний хлопець

В аварії на Волині загинув 15-річний хлопець
У Камінь-Каширському районі на Волині – дві ДТП за участю мотоциклістів, одна з них – летальна.

Автопригоди трапилися учора, 29 травня, поблизу сіл Градиськ та Діброва, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

15-річний житель Ковельського району, рухаючись мотоциклом Kovi лісовою дорогою поблизу села Градиськ, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався в дерево.

У результаті зіткнення хлопець загинув на місці.

За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

На автодорозі неподалік села Діброва 14-річний житель Любешівської громади, керуючи мотоциклом Hornet, допустив наїзд на 11-річну велосипедистку.

Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

Транспортний засіб вилучили.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Слідство триває.

Нагадаємо, що з початку року на Волині трапилось понад 40 дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх.

Вони найчастіше стаються через те, що дітей не інформують про правильне поводження на узбіччях, пішохідних переходах та безпосередньо у транспорті. Тому важливо час від часу нагадувати їм, що можна, а що не можна робити на дорозі чи біля неї. Прості правила рятують життя.

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Теги: ДТП, смерть
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