Росія атакувала Хмельниччину дронами та ракетами: знищили 10 ворожих цілей
Сьогодні, 10:50
Сьогодні вночі, 30 травня, ворог атакував Хмельниччину дронами та ракетами.
Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.
"В межах нашої області сили ППО ЗСУ знищили понад 10 ворожих цілей.
Через ворожу атаку в одному з міст області частково відключено електропостачання. Усі відповідні служби працюють, вживаються заходи з відновлення електроенергії.
Інформація щодо травмованих та пошкодження майна не надходила.
Дякую нашим ЗСУ за захист неба!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що уночі захисники збили 32 «шахеди» та 7 крилатих ракет.
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Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.
"В межах нашої області сили ППО ЗСУ знищили понад 10 ворожих цілей.
Через ворожу атаку в одному з міст області частково відключено електропостачання. Усі відповідні служби працюють, вживаються заходи з відновлення електроенергії.
Інформація щодо травмованих та пошкодження майна не надходила.
Дякую нашим ЗСУ за захист неба!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що уночі захисники збили 32 «шахеди» та 7 крилатих ракет.
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