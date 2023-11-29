Росія атакувала Хмельниччину дронами та ракетами: знищили 10 ворожих цілей





Про це



"В межах нашої області сили ППО ЗСУ знищили понад 10 ворожих цілей.



Через ворожу атаку в одному з міст області частково відключено електропостачання. Усі відповідні служби працюють, вживаються заходи з відновлення електроенергії.



Інформація щодо травмованих та пошкодження майна не надходила.

Дякую нашим ЗСУ за захист неба!" - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що уночі захисники збили 32 «шахеди» та 7 крилатих ракет.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі, 30 травня, ворог атакував Хмельниччину дронами та ракетами.Про це повідомили у Хмельницькій ОВА."В межах нашої області сили ППО ЗСУ знищили понад 10 ворожих цілей.Через ворожу атаку в одному з міст області частково відключено електропостачання. Усі відповідні служби працюють, вживаються заходи з відновлення електроенергії.Інформація щодо травмованих та пошкодження майна не надходила.Дякую нашим ЗСУ за захист неба!" - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що уночі

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