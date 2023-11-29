Росія атакувала Хмельниччину дронами та ракетами: знищили 10 ворожих цілей

Росія атакувала Хмельниччину дронами та ракетами: знищили 10 ворожих цілей
Сьогодні вночі, 30 травня, ворог атакував Хмельниччину дронами та ракетами.

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.

"В межах нашої області сили ППО ЗСУ знищили понад 10 ворожих цілей.

Через ворожу атаку в одному з міст області частково відключено електропостачання. Усі відповідні служби працюють, вживаються заходи з відновлення електроенергії.

Інформація щодо травмованих та пошкодження майна не надходила.
Дякую нашим ЗСУ за захист неба!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що уночі захисники збили 32 «шахеди» та 7 крилатих ракет.

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Теги: Хмельниччина, атака
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