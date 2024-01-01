Росія нарощує війська поблизу Харківщини, але їх недостатньо для прориву нашої оборони, − Сирський

Росія нарощує війська поблизу Харківщини, але їх недостатньо для прориву нашої оборони, − Сирський
Російські окупанти збільшують кількість військ в районі населених пунктів Стрілеча − Липці та Вовчанськ на Харківщині, але цих сил недостатньо для повномасштабного наступу.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський повідомив, що працював у бригадах та батальйонах, які ведуть оборону на Харківському напрямку.

"Противник продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча − Липці та в районі Вовчанська, шляхом перекидання додаткових полків і бригад з інших напрямків та з полігонів. Втім, цих сил зараз недостатньо для повномасштабного наступу і прориву нашої оборони", - йдеться в повідомленні.

Сирський наголосив, що дії ворога ускладнені через перекидання українських резервів на загрозливі напрямки і посилення оборони.

На зниження наступальних можливостей росіян також, за його словами, вплинуло створення резерву боєприпасів і ефективне ураження окупантів.

Через це загарбники перейшли до тактики ураження українських позицій за допомогою артилерії та ударів КАБами.

"У цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БПЛА розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів", − сказав головнокомандувач.


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Теги: Україна, росія, війна
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