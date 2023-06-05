9-річну дитину на Прикарпатті зґвалтував і вбив родич

Прокурори відстояли у суді довічне ув’язнення жителю Прикарпаття, який зґвалтував та вбив 9-річну дитину.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За принципової позиції ювенальних прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав винним жителя Косівського району у зґвалтуванні та вбивстві 9-річної дитини (ч. 6 ст. 152, п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 КК України).Його засуджено до довічного позбавлення волі.В ході судового розгляду прокурор надав беззаперечні докази на підтвердження вини обвинуваченого та орієнтував суд на призначення йому найсуворішого покарання.Доведено, що чоловік у червні 2023 року жорстоко познущався над малолітньою дівчинкою та позбавив її життя.Того дня дитина вийшла з дому до сестри, а слідом за нею попрямував 34-річний родич, який гостював у її батька.Дорогою чоловік, користуючись тим, що вона його добре знає та довіряє, запропонував скоротити шлях.Він заманив дитину у заліснену ділянку неподалік річки, а там змусив її роздягнутися, побив, зґвалтував та задушив.Вже ввечері правоохоронці виявили тіло дитини, а через кілька годин встановили та затримали підозрюваного.На вирок чоловік очікував під вартою.