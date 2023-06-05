9-річну дитину на Прикарпатті зґвалтував і вбив родич
Сьогодні, 18:11
Прокурори відстояли у суді довічне ув’язнення жителю Прикарпаття, який зґвалтував та вбив 9-річну дитину.
Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За принципової позиції ювенальних прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав винним жителя Косівського району у зґвалтуванні та вбивстві 9-річної дитини (ч. 6 ст. 152, п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 КК України).
Його засуджено до довічного позбавлення волі.
В ході судового розгляду прокурор надав беззаперечні докази на підтвердження вини обвинуваченого та орієнтував суд на призначення йому найсуворішого покарання.
Доведено, що чоловік у червні 2023 року жорстоко познущався над малолітньою дівчинкою та позбавив її життя.
Того дня дитина вийшла з дому до сестри, а слідом за нею попрямував 34-річний родич, який гостював у її батька.
Дорогою чоловік, користуючись тим, що вона його добре знає та довіряє, запропонував скоротити шлях.
Він заманив дитину у заліснену ділянку неподалік річки, а там змусив її роздягнутися, побив, зґвалтував та задушив.
Вже ввечері правоохоронці виявили тіло дитини, а через кілька годин встановили та затримали підозрюваного.
На вирок чоловік очікував під вартою.
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Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За принципової позиції ювенальних прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав винним жителя Косівського району у зґвалтуванні та вбивстві 9-річної дитини (ч. 6 ст. 152, п.п. 2, 10 ч. 2 ст. 115 КК України).
Його засуджено до довічного позбавлення волі.
В ході судового розгляду прокурор надав беззаперечні докази на підтвердження вини обвинуваченого та орієнтував суд на призначення йому найсуворішого покарання.
Доведено, що чоловік у червні 2023 року жорстоко познущався над малолітньою дівчинкою та позбавив її життя.
Того дня дитина вийшла з дому до сестри, а слідом за нею попрямував 34-річний родич, який гостював у її батька.
Дорогою чоловік, користуючись тим, що вона його добре знає та довіряє, запропонував скоротити шлях.
Він заманив дитину у заліснену ділянку неподалік річки, а там змусив її роздягнутися, побив, зґвалтував та задушив.
Вже ввечері правоохоронці виявили тіло дитини, а через кілька годин встановили та затримали підозрюваного.
На вирок чоловік очікував під вартою.
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