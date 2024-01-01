На Волинь «на щиті» повертається Герой Юрій Лісниченко

загиблий військовослужбовець Юрій Лісниченко.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Об 11:30 – зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.



О 12:00 розпочнеться панахида в Свято-Духівському Соборі. Після завершення панахиди траурний кортеж буде рухатися до будинку, де мешкав Юрій, за адресою: вулиця Левка Лукʼяненка, 56.



Чин похорону – Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).



«Вічна памʼять Герою!» - додав міський голова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 30 травня, до рідного Нововолинська «на щиті» повертаєтьсяПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаОб 11:30 – зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.О 12:00 розпочнеться панахида в Свято-Духівському Соборі. Після завершення панахиди траурний кортеж буде рухатися до будинку, де мешкав Юрій, за адресою: вулиця Левка Лукʼяненка, 56.Чин похорону – Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).«Вічна памʼять Герою!» - додав міський голова.

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