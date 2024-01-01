На Волинь «на щиті» повертається Герой Юрій Лісниченко

На Волинь «на щиті» повертається Герой Юрій Лісниченко
Завтра, 30 травня, до рідного Нововолинська «на щиті» повертається загиблий військовослужбовець Юрій Лісниченко.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Об 11:30 – зустріч на вʼїзді в Нововолинськ.

О 12:00 розпочнеться панахида в Свято-Духівському Соборі. Після завершення панахиди траурний кортеж буде рухатися до будинку, де мешкав Юрій, за адресою: вулиця Левка Лукʼяненка, 56.

Чин похорону – Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

«Вічна памʼять Герою!» - додав міський голова.
На Волинь «на щиті» повертається Герой Юрій Лісниченко

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
9-річну дитину на Прикарпатті зґвалтував і вбив родич
Сьогодні, 18:11
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Ігорем Чаком
Сьогодні, 18:06
На Волинь «на щиті» повертається Герой Юрій Лісниченко
Сьогодні, 17:34
Луцька важкоатлетка стала чемпіонкою світу
Сьогодні, 17:19
38-річний волинянин побив та пограбував пенсіонерку, відвіз її до водойми, де залишив помирати
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Ігорем Чаком Волиняни навколішки прощалися із Героєм Ігорем Чаком
Сьогодні, 18:06
На Луганщині обірвалося життя волинського військового Андрія Фесенка На Луганщині обірвалося життя волинського військового Андрія Фесенка
Сьогодні, 15:30
На Волині завтра прощатимуться з Героєм Юрієм Касяном На Волині завтра прощатимуться з Героєм Юрієм Касяном
Сьогодні, 14:06
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олександра Морара Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олександра Морара
Сьогодні, 11:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Герої серед нас. Як воїн ССО нищив ворогів у тилу і вивів людей з окупації
Сьогодні, 19:00
 0
Біля багатоповерхівки в Луцьку вибухнула граната
Сьогодні, 18:42
 0
У селищі на Волині вандали познущалися над пляжем відразу після ремонту
Сьогодні, 18:36
 0
9-річну дитину на Прикарпатті зґвалтував і вбив родич
Сьогодні, 18:11
 0
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Ігорем Чаком
Сьогодні, 18:06
 0
Медіа
відео
1/8