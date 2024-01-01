Міноборони: понад 700 тисяч українців безпідставно вважалися «ухилянтами»
Сьогодні, 16:54
У реєстрі «Оберіг» 710 тисяч українців безпідставно мали статус «у розшуку». Але це вже виправили.
Про це у фейсбуці повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
У Міноборони заявили, що цю помилку виправили завдяки застосунку «Резерв+».
У разі зняття з «розшуку» до ТЦК повторно звертатися не треба. Щоб побачити оновлений статус, потрібно повторно авторизуватись у застосунку.
У розшук люди потрапляють, якщо порушують правила військового обліку. Наприклад, ігнорують повістки. Тоді ТЦК звертається до поліції.
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Про це у фейсбуці повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
У Міноборони заявили, що цю помилку виправили завдяки застосунку «Резерв+».
У разі зняття з «розшуку» до ТЦК повторно звертатися не треба. Щоб побачити оновлений статус, потрібно повторно авторизуватись у застосунку.
У розшук люди потрапляють, якщо порушують правила військового обліку. Наприклад, ігнорують повістки. Тоді ТЦК звертається до поліції.
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