Міноборони: понад 700 тисяч українців безпідставно вважалися «ухилянтами»

Міноборони: понад 700 тисяч українців безпідставно вважалися «ухилянтами»
У реєстрі «Оберіг» 710 тисяч українців безпідставно мали статус «у розшуку». Але це вже виправили.

Про це у фейсбуці повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

У Міноборони заявили, що цю помилку виправили завдяки застосунку «Резерв+».

У разі зняття з «розшуку» до ТЦК повторно звертатися не треба. Щоб побачити оновлений статус, потрібно повторно авторизуватись у застосунку.

У розшук люди потрапляють, якщо порушують правила військового обліку. Наприклад, ігнорують повістки. Тоді ТЦК звертається до поліції.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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