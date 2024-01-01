Метал вивозили під обстрілами - ЗМІ зібрали маловідомі факти про відкритий Кличком міст «Хвилі Азову»

Метал вивозили під обстрілами - ЗМІ зібрали маловідомі факти про відкритий Кличком міст «Хвилі Азову»
Журналісти зібрали цікаві, але маловідомі факти щодо Моста-хвилі, який до Дня Києва відкрив мер столиці Віталій Кличко.

✔ Новий міст одержав народну назву — Хвиля Азову, або Хвиля Азовсталі. Гігантські металеві блоки були запроєктовані та вироблені за унікальною технологією на комбінаті «Азовсталь» напередодні повномасштабного вторгнення рф. Це була остання продукція заводу, яка вивозилася із заводу вже під ворожими обстрілами.

✔ 5 хвиль пішохідного мосту символізують динаміку та рух Дніпра. Протяжність мосту становить 164 метри, а ширина - 4 м.

✔ Автор проєкту - архітектор Андрій Миргородський, який створював також Скляний міст через Володимирський узвіз.

✔ Спорудження мосту розпочалося у 2020 році на кошти українських меценатів, але було припинено після нападу рф. Завершувалось будівництво на цільові кошти іноземних благодійників, зокрема Метрополії Великого Парижу та Тайваня.

✔ На мості є датчики руху. Коли показник кількості людей на мосту доходитиме до певної позначки, на мості вмикатиметься музика.
Метал вивозили під обстрілами - ЗМІ зібрали маловідомі факти про відкритий Кличком міст «Хвилі Азову»
Метал вивозили під обстрілами - ЗМІ зібрали маловідомі факти про відкритий Кличком міст «Хвилі Азову»
Метал вивозили під обстрілами - ЗМІ зібрали маловідомі факти про відкритий Кличком міст «Хвилі Азову»
Метал вивозили під обстрілами - ЗМІ зібрали маловідомі факти про відкритий Кличком міст «Хвилі Азову»
Метал вивозили під обстрілами - ЗМІ зібрали маловідомі факти про відкритий Кличком міст «Хвилі Азову»
Метал вивозили під обстрілами - ЗМІ зібрали маловідомі факти про відкритий Кличком міст «Хвилі Азову»

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Теги: Кличко
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