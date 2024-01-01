Родина півтора року чекала звістку: підтвердилася смерть бійця з Волині

До Шацької громади на Волині надійшла скорботна звістка про загибель військовослужбовця, який півтора року вважався зниклим безвісти.Про це у фейсбуці пише Шацька селищна рада.На війні з загарбниками загинув волинянин, мужній воїн, безстрашний захисник України Хом’як Сергій Володимирович із Шацька (03.04.1971 р.н.).Воїн був мобілізований 5 листопада 2022 року, боронив Україну в складі військової частини А 4119, мав звання старшини.Довгий період Сергій Хом’як вважався зниклим безвісти. Постановою про ідентифікацію особи Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві був визнаний як військовослужбовець ЗСУ, що загинув 30 грудня 2022 року.Свій останній бій захисник прийняв на Луганщині, біля населеного пункту Червонопопівка.«В нашій пам’яті Сергій Хом’як назавжди залишиться і 51-річним… Героєм, що віддав за Україну найцінніше – своє життя… В загиблого залишилися в Шацьку дружина і двоє дітей. Висловлюємо щирі співчуття його рідним, близьким, друзям, побратимам. Вічна і світла пам'ять воїну!» - зазначили у селищній раді.Про прибуття траурного кортежу з тілом Героя і час похорону повідомлять додатково.